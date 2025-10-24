Les États-Unis avertissent de nouveaux retards de vols si le shutdown persiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a prévenu vendredi que de nouveaux retards de vols pourraient survenir dans les jours à venir, car les contrôleurs aériens ne toucheront pas leur premier salaire alors que la fermeture du gouvernement entre dans son 24e jour.

M. Duffy a déclaré que l'académie des contrôleurs aériens de l'Administration fédérale de l'aviation manquerait d'argent dans les semaines à venir pour payer les étudiants en contrôle du trafic aérien.

Environ 6,6 % des vols retardés jeudi étaient dus à l'absence des contrôleurs aériens, soit un peu plus que les 5 % habituels, mais beaucoup moins que les 53 % observés les jours précédents pendant la fermeture du gouvernement, a indiqué le ministère des transports. M. Duffy a déclaré qu'il craignait qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, les vols soient plus nombreux, ce qui pourrait entraîner davantage de retards.