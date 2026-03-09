 Aller au contenu principal
Les États-Unis avancent dans leurs discussions sur la reconstruction de l'aéroport de Washington Dulles
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 19:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump est en pourparlers afin de parvenir à un consensus sur un projet massif de reconstruction de l'aéroport de Washington Dulles, le principal aéroport international de la région de Washington, ont déclaré des responsables.

Le secrétaire adjoint aux transports, Steve Bradbury, a déclaré lors d'un forum industriel que des discussions étaient en cours entre le ministère et l'autorité qui gère l'aéroport afin de trouver un consensus sur la marche à suivre. Le président Donald Trump a tenu une réunion le 25 février sur l'avenir de Dulles, à laquelle a participé le directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, qui dirige le transporteur qui assure près de 70 % du trafic à Dulles, ont indiqué des sources.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
89,8150 USD NASDAQ -2,45%
