 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 581,94
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis autoriseront Nvidia à expédier des puces H200 en Chine, selon Donald Trump
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dans le titre, correction d'une erreur typographique dans "Nvidia")

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il autoriserait Nvidia NVDA.O à expédier ses puces H200 à des clients agréés en Chine et dans d'autres pays, dans des conditions permettant de maintenir une sécurité nationale forte.

Le ministère américain du Commerce est en train de finaliser les détails, et la même approche s'appliquera à AMD AMD.O , Intel INTC.O et à d'autres entreprises américaines, a déclaré Donald Trump dans un post sur X.

"25 % seront versés aux États-Unis d'Amérique", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
221,1500 USD NASDAQ +1,46%
INTEL
40,3000 USD NASDAQ -2,68%
NVIDIA
185,5500 USD NASDAQ +1,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank