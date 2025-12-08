Les États-Unis autoriseront Nvidia à expédier des puces H200 en Chine, selon Donald Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il autoriserait Nvidia NVDA.O à expédier ses puces H200 à des clients agréés en Chine et dans d'autres pays, dans des conditions permettant de maintenir une sécurité nationale forte.

Le ministère américain du Commerce est en train de finaliser les détails, et la même approche s'appliquera à AMD AMD.O , Intel INTC.O et à d'autres entreprises américaines, a déclaré Donald Trump dans un post sur X.

"25 % seront versés aux États-Unis d'Amérique", a déclaré Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social.