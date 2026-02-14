Les États-Unis autorisent Triso-X à utiliser de l'uranium HALEU pour fabriquer du combustible de réacteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le titre et le premier paragraphe pour montrer que Triso-X utilise HALEU pour fabriquer du combustible de réacteur, et non pour fabriquer HALEU, décrit le combustible TRISO au paragraphe 2) par Timothy Gardner

Le régulateur américain de l'énergie nucléaire a déclaré vendredi qu'il avait délivré une licence à Triso-X pour l'utilisation d'un uranium plus enrichi connu sous le nom de HALEU pour la fabrication d'un nouveau combustible destiné à des réacteurs commerciaux de haute technologie en projet.

Triso-X, filiale de X-energy, prévoit de fabriquer le combustible TRISO, qui contient de l'uranium recouvert de couches de céramique dure et de carbone, dans une usine située à Oak Ridge, dans le Tennessee. "La production à l'échelle commerciale de ce combustible est essentielle pour permettre le déploiement de réacteurs de conception avancée", a déclaré Ho K. Nieh, président de la Commission de réglementation nucléaire.

Joel Duling, président de TRISO-X, a déclaré: "L'autorisation réglementaire nous rapproche d'un approvisionnement en combustible américain résilient pour la technologie nucléaire de la prochaine génération, comblant ainsi une lacune de longue date dans le cycle du combustible nucléaire aux États-Unis

Plusieurs nouveaux réacteurs prévus par X-energy et d'autres entreprises sont conçus pour fonctionner avec HALEU, mais n'ont pas encore été autorisés par la NRC. Le président Donald Trump souhaite que les États-Unis quadruplent leur production d'énergie nucléaire d'ici à 2050, alors que la demande d'électricité augmente pour la première fois depuis des décennies en raison des nouveaux grands centres de données nécessaires à l'intelligence artificielle, au transport électrique et aux crypto-monnaies. En mai dernier, M. Trump a ordonné à l'autorité de régulation d'accélérer l'octroi de permis pour les réacteurs et les installations nucléaires.

Le combustible HALEU contient jusqu'à 20 % d'uranium enrichi, contre environ 5 % pour les réacteurs actuels. Il n'est traditionnellement produit en quantités commerciales que par la Russie, mais il est désormais également développé aux États-Unis par Centrus LEU.N .

Les experts en prolifération ont mis en garde contre le fait que le HALEU enrichi à plus de 12 % pourrait être utilisé pour créer une arme nucléaire rudimentaire.

Un porte-parole de X-energy a déclaré que son combustible était résistant à la prolifération: "La conception de nos réacteurs - pour être à l'épreuve de la fusion et atteindre un taux de combustion et une utilisation du combustible élevés - signifie qu'il ne reste pratiquement aucune matière active dans notre combustible usé une fois qu'il a quitté le réacteur"