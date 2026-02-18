 Aller au contenu principal
Les États-Unis autorisent Maurel & Prom à étendre ses activités pétrolières et gazières au Venezuela
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 23:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis ont encore assoupli mercredi les sanctions imposées au secteur énergétique vénézuélien en ajoutant Maurel & Prom MAUP.PA à la liste des entreprises autorisées à développer leurs activités pétrolières et gazières dans ce pays membre de l'OPEP.

Le département du Trésor a délivré mercredi une licence générale ajoutant Maurel & Prom MAUP.PA à la liste. Chevron

CVX.N , Shell SHEL.L , Repsol REP.MC et d'autres sociétés partenaires de la compagnie pétrolière nationale PDVSA avaient déjà reçu une autorisation.

