La Corée du Nord dévoile une nouvelle arme à capacité nucléaire avant le congrès du pouvoir

Photo prise le 18 février 2026 et diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA le 19 février, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (c) assistant à une cérémonie de dévoilement d'un nouveau système de lance-roquettes multiples à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

La Corée du Nord s'est dotée d'un nouveau lance-missiles multiple à capacité nucléaire, ont annoncé jeudi les médias d'Etat, en amont d'un congrès du pouvoir où la question de l'armement sera centrale.

Le dirigeant Kim Jong Un a supervisé la veille la présentation de cet imposant lance-missiles de 600 mm, en mesure de tirer des ogives nucléaires, selon l'agence officielle KCNA.

Le système est "approprié pour une attaque spéciale, c'est-à-dire pour accomplir une mission stratégique", s'est-il félicité, employant un euphémisme courant pour désigner l'usage nucléaire.

Le leader nord-coréen doit dévoiler les prochaines étapes du programme d'armement et de dissuasion de Pyongyang, volet atomique inclus, lors de la grand-messe du pouvoir prévue d'ici la fin du mois.

Ce congrès, perçu comme le plus important événement politique du pays, est l'occasion pour le Parti des travailleurs de fixer les orientations nationales pour les années à venir.

Le précédent rassemblement avait eu lieu en 2021.

Des photos diffusées par les médias d'Etat montrent des dizaines de lanceurs alignés sur la place de la Maison de la Culture de la capitale Pyongyang, où se tiendra la réunion.

Des informations autour de l'arrivée de délégations circulent également ces derniers jours. Le Nord n'a pas donné la date exacte du congrès, qui doit aussi permettre d'évoquer les questions diplomatiques et économiques.

- "Réduire la cible en cendres" -

Selon Hong Min, analyste à l'Institut coréen pour l'unification nationale, le système révélé jeudi pourrait tirer des projectiles avec une portée estimée de 400 kilomètres, couvrant donc toute la Corée du Sud, qualifiée par le Nord d'"ennemi le plus hostile".

Photo prise le 18 novembre 2022 et diffusée par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA le 19 novembre 2022, montrant le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (d) et sa fille Ju Ae (g) devant un nouveau missile balistique intercontinental à l'aéroport international de Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

"Son objectif principal est de neutraliser la puissance aérienne combinée de la Corée du Sud et des Etats-Unis", précise-t-il à l'AFP, expliquant qu'"une seule salve de quatre à cinq ogives nucléaires pourrait dévaster une base aérienne entière".

"Il n'y a nul besoin d'en dire plus sur son pouvoir destructeur et sa valeur militaire", a affirmé Kim Jong Un à propos du lance-missiles, qui peut selon lui "réduire la cible en cendres".

Le dirigeant a ordonné l'augmentation et la modernisation de la production de missiles ces derniers mois. Et Pyongyang a accéléré ses essais d'armements.

Des analystes pensent que cette campagne a pour but d'améliorer ses capacités de frappe de précision, de défier les Etats-Unis et la Corée du Sud, ainsi que de tester des armes avant d'éventuellement les exporter vers la Russie, son alliée.