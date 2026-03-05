Les États-Unis autorisent les transactions avec Rosneft Germany malgré les sanctions imposées à la Russie

Les États-Unis ont délivré jeudi une licence générale exemptant des sanctions américaines les transactions impliquant l'unité allemande du groupe russe Rosneft, a déclaré le département du Trésor américain, apportant à Berlin une clarté bien nécessaire sur l'avenir de l'entreprise.

La licence, qui ne comporte pas de date d'expiration, remplace celle qui devait expirer le 29 avril.

L'extension de la dérogation aux sanctions américaines existantes réduit le risque de perturbation des opérations de raffinage allemandes à un moment où l'escalade du conflit au Moyen-Orient perturbe les marchés mondiaux de l'énergie.

L'Allemagne a mis sous tutelle les unités locales de la société russe Rosneft ROSN.MM en 2022, après que l'invasion de l'Ukraine par Moscou a mis à mal les liens énergétiques que Berlin entretenait depuis des décennies avec la Russie.

Les actifs comprennent une participation dans la raffinerie PCK Schwedt, un important fournisseur de carburant pour la région de la capitale. En janvier, la direction de la raffinerie a averti en privé le gouvernement allemand que les sanctions américaines nuisaient à ses activités et menaçaient l'approvisionnement en carburant de Berlin et de la région de la capitale, selon une correspondance dont Reuters a eu connaissance.

Bruxelles a récemment approuvé une nouvelle structure de tutelle qui établit le contrôle à long terme de Berlin sur les actifs allemands de Rosneft, dans le cadre des efforts visant à trouver une solution structurelle pour l'entreprise.