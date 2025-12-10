Les États-Unis autorisent les négociations sur les actifs étrangers de Lukoil jusqu'au 17 janvier

(Ajout de détails sur l'autorisation générale du Trésor américain et sur l'historique de l'opération)

Les États-Unis ont prolongé mercredi jusqu'au 17 janvier une date limite pour les négociations sur l'achat d'actifs mondiaux de la compagnie pétrolière russe Lukoil LKOH.MM .

Le

président Donald Trump a imposé des sanctions à Lukoil et Rosneft ROSN.MM , les deux plus grandes sociétés énergétiques russes, le 22 octobre dans le cadre d'un effort visant à faire pression sur Moscou au sujet de sa guerre contre l'Ukraine.

Les actifs mondiaux de Lukoil valent environ 22 milliards de dollars et ont suscité l'intérêt d'un large éventail d'entités, dont la société américaine de capital-investissement Carlyle Group et Chevron .

La prolongation d'un peu plus d'un mois, connue sous le nom de licence générale délivrée par le Trésor américain, permet également aux parties intéressées de conclure des contrats conditionnels pour la vente des actifs et l'arrêt des travaux connexes.