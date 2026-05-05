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Les États-Unis autorisent la fourniture de services au Venezuela dans le cadre d'une éventuelle restructuration de la dette
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation tirée du communiqué et de détails)

5 mai - Les États-Unis ont délivré une licence générale autorisant les services juridiques, de conseil financier et de consultation liés à une éventuelle restructuration de la dette au Venezuela, y compris la compagnie pétrolière nationale de ce pays d'Amérique du Sud, Petroleos de Venezuela (PDVSA), et les entités dont elle détient la majorité des parts, selon une publication mardi sur le site web du département du Trésor.

“Les services juridiques, de conseil financier et de consultation autorisés en rapport avec une éventuelle restructuration de la dette comprennent l'évaluation, l'élaboration ou la préparation d'options de restructuration de la dette, de propositions et de documents justificatifs connexes”, précise la licence.

La licence n'autorise aucune restructuration ou règlement de dette par le gouvernement ou PDVSA, ni aucune négociation directe entre le gouvernement et les créanciers concernant la restructuration, précise la licence.

Venezuela

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