 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis autorisent la fourniture de diluant au secteur pétrolier vénézuélien
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 23:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de détails à partir du paragraphe 2) par Timothy Gardner

Le département du Trésor américain a délivré mardi une nouvelle licence autorisant l'exportation et la vente au Venezuela de diluants américains, un combustible essentiel pour produire des qualités de pétrole brut exportables dans le pays de l'OPEP , selon un document montré à Reuters par un fonctionnaire de l'administration.

L'autorisation, qui est la deuxième licence générale accordée jusqu'à présent par Washington pour alléger les sanctions contre le Venezuela suite à la mise en accusation du président Nicolas Maduro par les États-Unis le mois dernier, soutient la politique de l'administration visant à redresser le secteur pétrolier du Venezuela, selon le document.

Il autorise expressément le traitement des paiements du gouvernement vénézuélien pour les transactions autorisées.

La semaine dernière, le Trésor américain a délivré une licence générale autorisant les entreprises américaines à charger, transporter, stocker, vendre et raffiner le pétrole vénézuélien.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,91 USD Ice Europ +2,41%
Pétrole WTI
63,91 USD Ice Europ +3,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank