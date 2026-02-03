Les États-Unis autorisent la fourniture de diluant au secteur pétrolier vénézuélien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de détails à partir du paragraphe 2) par Timothy Gardner

Le département du Trésor américain a délivré mardi une nouvelle licence autorisant l'exportation et la vente au Venezuela de diluants américains, un combustible essentiel pour produire des qualités de pétrole brut exportables dans le pays de l'OPEP , selon un document montré à Reuters par un fonctionnaire de l'administration.

L'autorisation, qui est la deuxième licence générale accordée jusqu'à présent par Washington pour alléger les sanctions contre le Venezuela suite à la mise en accusation du président Nicolas Maduro par les États-Unis le mois dernier, soutient la politique de l'administration visant à redresser le secteur pétrolier du Venezuela, selon le document.

Il autorise expressément le traitement des paiements du gouvernement vénézuélien pour les transactions autorisées.

La semaine dernière, le Trésor américain a délivré une licence générale autorisant les entreprises américaines à charger, transporter, stocker, vendre et raffiner le pétrole vénézuélien.