 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Etats-Unis autorisent l'exportation encadrée des puces Nvidia H200 vers la Chine
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:24

L'administration Trump a validé l'exportation des puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia vers la Chine, sous réserve de strictes conditions visant à encadrer leur usage et à protéger les intérêts stratégiques américains. Chaque puce devra être évaluée par un laboratoire tiers, la Chine ne pourra acquérir que l'équivalent de 50% du volume de puces vendu aux clients américains, et les acheteurs devront garantir l'absence d'usage militaire. Nvidia devra également maintenir un stock suffisant sur le territoire américain.

Cette décision marque un compromis entre les impératifs économiques et les préoccupations sécuritaires. Nvidia s'est félicitée de cette approche qu'elle juge "équilibrée", lui permettant de préserver sa compétitivité mondiale tout en respectant les exigences de sécurité nationale. En Chine, l'ambassade a réagi en appelant à une coopération mutuelle, tout en dénonçant les restrictions américaines jugées perturbatrices pour les chaînes d'approvisionnement technologique mondiales.

La mesure reste controversée sur le plan politique. Si Donald Trump a défendu l'accord comme un levier stratégique, assorti d'une taxe de 25%, de nombreux parlementaires s'inquiètent des implications sécuritaires. Les analystes soulignent la difficulté d'appliquer ces restrictions sur le terrain, alors que les entreprises chinoises auraient déjà commandé plus de 2 millions de puces H200, contre un stock disponible de seulement 700 000 unités. Certains experts y voient une réponse tactique à court terme, qui ne résout pas les tensions structurelles sur la maîtrise des technologies d'IA.

Valeurs associées

NVIDIA
181,8750 USD NASDAQ -2,12%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank