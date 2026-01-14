Les Etats-Unis autorisent l'exportation encadrée des puces Nvidia H200 vers la Chine
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:24
Cette décision marque un compromis entre les impératifs économiques et les préoccupations sécuritaires. Nvidia s'est félicitée de cette approche qu'elle juge "équilibrée", lui permettant de préserver sa compétitivité mondiale tout en respectant les exigences de sécurité nationale. En Chine, l'ambassade a réagi en appelant à une coopération mutuelle, tout en dénonçant les restrictions américaines jugées perturbatrices pour les chaînes d'approvisionnement technologique mondiales.
La mesure reste controversée sur le plan politique. Si Donald Trump a défendu l'accord comme un levier stratégique, assorti d'une taxe de 25%, de nombreux parlementaires s'inquiètent des implications sécuritaires. Les analystes soulignent la difficulté d'appliquer ces restrictions sur le terrain, alors que les entreprises chinoises auraient déjà commandé plus de 2 millions de puces H200, contre un stock disponible de seulement 700 000 unités. Certains experts y voient une réponse tactique à court terme, qui ne résout pas les tensions structurelles sur la maîtrise des technologies d'IA.
Valeurs associées
|181,8750 USD
|NASDAQ
|-2,12%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont terminé majoritairement sans entrain mercredi, après la publication d'indicateurs économiques mitigés aux Etats-Unis, même si Londres et Paris ont atteint de nouveaux records en séance dans la matinée. Paris a cédé 0,19% et Francfort ... Lire la suite
-
Une délégation du Danemark et du Groenland est arrivée mercredi à la Maison Blanche pour une réunion à haute tension, après que Donald Trump a une nouvelle fois exprimé sa volonté d'acquérir le territoire arctique. La chaîne CNN a publié sur X les images du ministre ... Lire la suite
-
Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. L'énorme grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ... Lire la suite
-
Le constructeur aéronautique américain Boeing a conclu un accord amiable avec un ressortissant canadien qui le poursuivait après avoir perdu plusieurs proches dans le crash d'un 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines en 2019, a annoncé mercredi l'avocat du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer