Les États-Unis augmenteront à peine les paiements des assureurs Medicare l'année prochaine, les actions chutent

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

L'administration du président américain Donald Trump a proposé une augmentation moyenne des taux de seulement 0,09% des paiements Medicare aux assureurs l'année prochaine, a déclaré le gouvernement lundi, faisant chuter les actions des assureurs de santé de plus de 10%.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont déclaré que la proposition s'élèverait à plus de 700 millions de dollars en paiements supplémentaires pour Medicare Advantage en 2027.

Les actions des assureurs de santé UnitedHealth UNH.N , CVS Health CVS.N et Humana HUM.N étaient en baisse de près de 12% dans les échanges après les heures de bureau, tandis que les actions d'Elevance Health et de Molina Healthcare étaient en baisse de près de 5% .

L'agence a déclaré que la mise à jour reflète les tendances sous-jacentes des coûts, les classements des étoiles 2026 et les changements apportés au modèle d'ajustement des risques, tous visant à améliorer la précision des paiements et à maintenir une couverture stable et abordable pour les bénéficiaires.

"Ces propositions de politiques de paiement visent à garantir que Medicare Advantage fonctionne mieux pour les personnes qu'il sert", a déclaré Mehmet Oz, administrateur de la CMS, ajoutant que l'agence souhaite moderniser l'ajustement des risques et veiller à ce que les contribuables soient protégés contre les dépenses inutiles.

La proposition vise à améliorer la précision des paiements et à garantir que les assureurs Medicare sont correctement remboursés.

Les régimes privés d'assurance maladie, connus sous le nom de Medicare Advantage, représentent une activité majeure pour les assureurs, et les décisions fédérales en matière de tarifs sont essentielles pour leurs perspectives financières.