Les États-Unis assouplissent les sanctions pour permettre aux grandes compagnies pétrolières d'opérer au Venezuela

Les grandes compagnies pétrolières ayant des bureaux au Venezuela obtiennent une licence générale

Nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz autorisés, mais subordonnés à l'obtention de permis distincts

Le plus grand assouplissement des sanctions depuis que les États-Unis ont capturé Maduro

Les redevances versées par les grandes compagnies pétrolières doivent passer par un fonds de dépôt contrôlé par les États-Unis

Département d'État: des autorisations supplémentaires pourraient être délivrées

Les États-Unis ont assoupli les sanctions imposées au secteur énergétique vénézuélien vendredi, en délivrant deux licences générales qui permettent aux entreprises énergétiques mondiales d'exploiter des projets pétroliers et gaziers dans ce pays membre de l'OPEP et à d'autres entreprises de négocier des contrats afin d'attirer de nouveaux investissements. Il s'agit de l'assouplissementle plus important des sanctions imposées au Venezuela depuis que les forces américaines ont capturé et destitué le président Nicolas Maduro le mois dernier.

L'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor a délivré une licence générale autorisant Chevron CVX.N , BP

BP.L , Eni ENI.MI , Shell SHEL.L et Repsol REP.MC à mener des opérations pétrolières et gazières au Venezuela. Ces sociétés ont encore des bureaux dans le pays et des participations dans des projets, et comptent parmi les principaux partenaires de la société d'État PDVSA.

L'autorisation accordée aux grandes compagnies pétrolières exige que les paiements des redevances et des taxes vénézuéliennes soient effectués par l'intermédiaire du Fonds de dépôt des gouvernements étrangers contrôlé par les États-Unis.

L'autre licence permet aux entreprises du monde entier de conclure des contrats avec PDVSA pour de nouveaux investissements dans le pétrole et le gaz vénézuéliens. Ces contrats sont subordonnés à l'obtention d'autorisations distinctes de l'OFAC.

L'autorisation ne permet pas les transactions avec des entreprises russes, iraniennes ou chinoises, ni avec des entités détenues ou contrôlées par des coentreprises avec des ressortissants de ces pays.

Ces licences "invitent les entreprises américaines et les autres entreprises alignées à jouer un rôle constructif en soutenant la reprise économique et l'investissement responsable", a déclaré le département d'État américain dans un communiqué. D'autres autorisations pourront être délivrées "si nécessaire".

Un porte-parole de Chevron, la seule compagnie pétrolière américaine opérant actuellement au Venezuela, a déclaré que l'entreprise se félicitait de l'octroi de ces nouvelles licences.

"Les nouvelles licences générales, associées aux récentes modifications de la loi vénézuélienne sur les hydrocarbures, constituent des étapes importantes vers la poursuite du développement des ressources du Venezuela pour son peuple et pour faire progresser la sécurité énergétique régionale", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

L'Eni a déclaré qu'elle évaluait les possibilités offertes par l'autorisation au Venezuela.

RÉFORME DE LA LOI SUR LE PÉTROLE

Les licences américaines font suite à une vaste réforme de la principale loi pétrolière vénézuélienne approuvée le mois dernier, qui accorde l'autonomie aux producteurs étrangers de pétrole et de gaz pour exploiter, exporter et encaisser le produit des ventes dans le cadre de coentreprises existantes avec PDVSA ou par le biais d'un nouveau modèle de contrat de partage de la production.

Les États-Unis appliquent des sanctions au Venezuela depuis 2019, lorsque le président Donald Trump les a imposées au cours de son premier mandat.

Trump cherche à obtenir 100 milliards de dollars d'investissements de la part des entreprises énergétiques dans le secteur pétrolier et gazier du Venezuela. Le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright , a déclaré jeudi au Venezuela que les ventes de pétrole du pays depuis la capture de Maduro ont atteint 1 milliard de dollars et atteindraient encore 5 milliards de dollars dans les mois à venir.

M. Wright a déclaré que les États-Unis contrôleraient le produit de ces ventes jusqu'à ce que le Venezuela mette en place un "gouvernement représentatif".

INQUIÉTUDE CONCERNANT LES FONDS ACHEMINÉS PAR LE QATAR

Les États-Unis font transiter le produit des ventes de pétrole par un fonds au Qatar, avant de l'envoyer au gouvernement intérimaire vénézuélien, ce qui a suscité quelques inquiétudes.

Le représentant américain Gregory Meeks, principal démocrate de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a écrit une lettre au secrétaire d'État Marco Rubio vendredi, mettant en doute la base juridique de cet arrangement et avertissant qu'il pourrait favoriser la corruption, contourner l'obligation de rendre des comptes et protéger les actifs des créanciers légitimes qui cherchent un recours juridique contre ce qui reste du régime de M. Maduro.

Le département d'État n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Depuis le mois dernier, le Trésor a délivré plusieurs autres licences générales pour faciliter les exportations, le stockage, les importations et les ventes de pétrole en provenance du Venezuela. Il a également autorisé la fourniture de biens, de technologies, de logiciels ou de services américains pour l'exploration, le développement ou la production de pétrole et de gaz au Venezuela.

Le gouvernement vénézuélien a exproprié des actifs d'Exxon Mobil XOM.N et de ConocoPhillips COP.N en 2007, sous la présidence d'Hugo Chavez. L'administration Trump tente d'inciter ces entreprises à investir également au Venezuela. Lors d'une réunion à la Maison Blanche avec M. Trump le mois dernier, le directeur général d'Exxon Mobil, Darren Woods, a déclaré que le Venezuela était "ininvestissable" pour le moment.

M. Wright a déclaré jeudi qu'Exxon, qui n'a plus de bureau au Venezuela, était en pourparlers avec le gouvernement de ce pays et recueillait des données sur le secteur pétrolier. Exxon n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.