Les États-Unis assouplissent les règles relatives aux émissions de gaz d'échappement et ralentissent la transition vers les véhicules électriques jusqu'en 2030

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours des actions de Detroit Three) par David Shepardson et Joseph White

L'administration Biden a réduit mercredi son objectif d'adoption de véhicules électriques aux Etats-Unis de 67% d'ici 2032 à 35% seulement, suite à la réaction de l'industrie et des ouvriers de l'automobile dans l'Etat du Michigan, qui est un champ de bataille politique.

L'Agence de protection de l'environnement a adopté un système réglementaire "neutre sur le plan technologique" qui laisse aux constructeurs automobiles une plus grande liberté pour respecter les normes d'émissions avec des véhicules hybrides essence-électricité, ce que de nombreux écologistes ont dénoncé comme une demi-mesure qui retarde la transition vers les véhicules électriques. L'agence a également adopté des technologies "d'essence avancée" permettant d'économiser du carburant, telles que la turbocompression, l'allègement des véhicules ou les systèmes d'allumage stop-start.

Michael Regan, administrateur de l'EPA, a déclaré aux journalistes que les nouvelles règles permettraient néanmoins d'atteindre les mêmes réductions de gaz à effet de serre que la proposition initiale de l'EPA, qui prévoyait une transition beaucoup plus agressive vers les véhicules électriques.

"Permettez-moi d'être clair: notre règlement final permet de réduire la pollution de la même manière, voire davantage", a-t-il déclaré. "Nous avons conçu les normes de manière à ce qu'elles soient neutres sur le plan technologique et basées sur les performances, afin de donner aux fabricants la possibilité de choisir la combinaison de technologies de contrôle de la pollution qui convient le mieux à leurs clients

M. Regan a souligné qu'il n'y avait "absolument aucune obligation" d'adopter des véhicules électriques.

L'EPA a reconnu que le règlement réduisait les émissions de 49 % d'ici 2032 par rapport aux niveaux de 2026, contre 56 % dans la proposition de l'année dernière. M. Regan a déclaré dans une interview que les réductions étaient "essentiellement les mêmes" entre la proposition et la règle finale.

La proposition révisée de l'EPA reflète les difficultés politiques auxquelles M. Biden est confronté dans le cadre de sa campagne de réélection. Pour M. Biden comme pour son rival républicain, Donald Trump, la route vers la Maison Blanche passe par le Michigan et d'autres États industriels tels que le Wisconsin et la Pennsylvanie, où les travailleurs craignent que la transition vers les véhicules électriques ne menace l'emploi. M. Trump a critiqué à plusieurs reprises les véhicules électriques.

Les règles en matière d'émissions constituent probablement la dernière mesure politique majeure en matière d'environnement que M. Biden prendra avant d'affronter les électeurs en novembre.

DE FORTES RÉDUCTIONS DE LA POLLUTION

Les nouvelles règles, bien qu'assouplies, imposeront néanmoins des réductions drastiques des émissions. L'EPA a déclaré que le plan réduisait les émissions de gaz d'échappement de l'ensemble du parc automobile de 50 % par rapport aux niveaux de 2026 et les émissions de gaz à effet de serre de 7,2 milliards de tonnes jusqu'en 2055.

Les objectifs en pourcentage de l'EPA pour l'adoption des VE ne sont pas des mandats, mais des prévisions sur la manière dont les constructeurs automobiles modifieront leurs flottes pour se conformer aux réglementations. Ses prévisions de mercredi se présentaient sous la forme d'une large fourchette - entre 35 % et 56 % de l'ensemble des ventes entre 2030 et 2032 - plutôt que d'un objectif spécifique, reflétant la flexibilité qu'elle a soulignée pour les constructeurs automobiles afin de poursuivre différentes technologies de réduction de la pollution.

Les nouvelles réglementations seront plus faciles, mais pas du tout, à respecter pour les constructeurs automobiles, étant donné les niveaux relativement faibles d'adoption des VE et des hybrides aux États-Unis à l'heure actuelle. L'année dernière, les VE ont représenté moins de 8 % des ventes de véhicules. Les hybrides, y compris les véhicules rechargeables, représentaient environ 9 % des ventes, selon les données de Cox Automotive.

Les ventes de véhicules hybrides ont toutefois augmenté au cours des derniers mois, alors que la demande de VE ralentissait, ce qui suggère que les nouvelles réglementations pourraient déclencher un boom des véhicules hybrides.

Les écologistes et les fabricants de véhicules électriques tels que Tesla ont souvent dénoncé les hybrides comme étant une voie de garage sur le chemin d'une transition urgente vers des véhicules entièrement électriques.

Martin Viecha, cadre de Tesla, a répété ce mantra mercredi, en publiant un message sur la plateforme de médias sociaux X. "Malheureusement, les gens utilisent des véhicules hybrides rechargeables: "Malheureusement, les gens utilisent les hybrides rechargeables principalement comme des voitures à essence, ce qui signifie que leurs émissions de CO2 sont bien pires que ce que suggère l'EPA. Pourtant, Rohan Patel, responsable politique de Tesla, a reconnu l'aspect pratique des nouvelles normes dans un autre message, les qualifiant de "moins ambitieuses et donc encore plus réalisables"

Certains défenseurs du climat ont eu un point de vue plus sévère.

"Cette règle aurait pu constituer la plus grande avancée de tous les pays en matière de climat, mais l'EPA a cédé à la pression des grands constructeurs automobiles, des grandes compagnies pétrolières et des concessionnaires automobiles et a truffé le plan de lacunes suffisamment importantes pour y faire passer une Ford F150", a déclaré Dan Becker, directeur du Center for Biological Diversity (Centre pour la diversité biologique).

UNE VICTOIRE POUR DÉTROIT

Le syndicat United Auto Workers, qui a soutenu la campagne de réélection de M. Biden, s'est réjoui de l'assouplissementde la réglementation. Ses travailleurs s'inquiètent du fait que les VE coûteront des emplois dans l'industrie automobile, qui sont souvent moins nombreux et moins bien rémunérés dans les usines de VE.

"En prenant au sérieux les préoccupations des travailleurs et des communautés, l'EPA a parcouru un long chemin pour créer une règle d'émission plus réalisable qui protège les travailleurs" construisant des véhicules à moteur à combustion interne, a déclaré le syndicat, tout en promouvant "la gamme complète des technologies automobiles visant à réduire les émissions"

La règle de l'EPA est plus facile à appliquer pour les franchises de camionnettes lourdes très rentables des Trois de Detroit que pour les voitures particulières ou les camions plus légers. D'ici à 2032, les véhicules tels que les pick-up Super Duty de Ford devront réduire leurs émissions de CO2 de 46 %. Mais ils seront toujours autorisés à émettre plus de trois fois plus de CO2 qu'un pick-up léger tel que le Ford F-150 ou le Chevrolet Silverado 1500, et près de quatre fois plus de CO2 qu'une voiture particulière, selon un communiqué de l'EPA.

Les constructeurs automobiles ont obtenu un soulagement distinct mardi lorsque le département de l'énergie s'est assoupli et a opté pour l'introduction progressive de nouvelles règles qui réduiront le kilométrage des VE. Cela permettra aux Trois de Détroit d'éviter des milliards de dollars d'amendes pour ne pas avoir respecté les normes d'efficacité énergétique jusqu'en 2032.

Les actions de General Motors, de Ford et de Stellantis ont augmenté mercredi, Ford ayant connu la plus forte hausse (3,5 %) dans les échanges de l'après-midi. Les investisseurs et les analystes ont exhorté les constructeurs automobiles de Detroit à ralentir leurs investissements dans les véhicules électriques, qui sont déficitaires. Les règles de l'administration Biden leur donnent une plus grande marge de manœuvre à cet égard.

La modification des règles finales reflète le lobbying de l'UAW, des constructeurs automobiles et des concessionnaires automobiles.

L'Alliance for Automotive Innovation, un groupe commercial représentant presque tous les constructeurs automobiles à l'exception de Tesla, a déclaré que les nouvelles règles donnaient la priorité à "des objectifs d'électrification plus raisonnables au cours des prochaines années (, années très critiques) de la transition vers les véhicules électriques"