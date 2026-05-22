Les États-Unis arrêtent la sœur du patron d'un conglomérat militaire cubain

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Les États-Unis ont arrêté Adys Lastres Morera, la sœur du président exécutif de GAESA, un vaste conglomérat d'entreprises gérées par l'armée, a déclaré jeudi le secrétaire d'État Marco Rubio.

Mme Morera, qui est entrée aux États-Unis en tant que résidente permanente légale en 2023, est désormais détenue par l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) dans l'attente d'une procédure d'expulsion, selon un communiqué distinct de l'ICE.

La présence de Mme Morera constitue une menace pour les États-Unis et porte atteinte aux intérêts de la politique étrangère américaine, indique le communiqué.

Les dirigeants cubains parlent rarement en public de GAESA , acronyme de Grupo de Administración Empresarial, ou « groupe d’administration des entreprises ».

Ils soutiennent depuis longtemps que cette discrétion est nécessaire pour faire face au blocus commercial et financier américain qui complique considérablement les relations commerciales de l’île avec le monde extérieur.

Reuters n'a pas pu joindre immédiatement les représentants de Morera pour obtenir leurs commentaires.