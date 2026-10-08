Les États-Unis approuvent une vente potentielle de 300 millions de dollars portant sur le développement des capacités "Tomahawk" à l'Australie

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Le Département d'État américain a annoncé jeudi avoir approuvé la vente potentielle du développement des capacités Tomahawk et d'équipements connexes à l'Australie, pour un coût total estimé à 300 millions de dollars.

Les principaux contractants de cette vente seront BAE Systems, Tapestry Solutions, Peraton et Leidos, a précisé le Département d'État dans un communiqué.