 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis approuvent une éventuelle vente de missiles à la Corée du Sud pour un montant de 292 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État a annoncé mercredi avoir approuvé une éventuelle vente militaire à l'étranger à la Corée du Sud portant sur 70 missiles air-air à moyenne portée de pointe AIM-120C-8 et des modules de guidage, pour un coût estimé à 292 millions de dollars.

RTX Corporation RTX.N sera le principal contractant, a précisé le département.

Valeurs associées

RTX
179,630 USD NYSE -1,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
125,35 -10,56%
CAC 40
8 161,83 -0,51%
Pétrole Brent
93,95 +1,74%
2CRSI
49 -2,68%
STELLANTIS
5,778 -4,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank