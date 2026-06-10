Les États-Unis approuvent une éventuelle vente de missiles à la Corée du Sud pour un montant de 292 millions de dollars

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Le Département d'État a annoncé mercredi avoir approuvé une éventuelle vente militaire à l'étranger à la Corée du Sud portant sur 70 missiles air-air à moyenne portée de pointe AIM-120C-8 et des modules de guidage, pour un coût estimé à 292 millions de dollars.

RTX Corporation RTX.N sera le principal contractant, a précisé le département.