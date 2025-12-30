 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis approuvent les livraisons d'outils de fabrication de puces de Samsung et SK Hynix vers la Chine pour 2026, selon des sources
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 06:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de SK Hynix et d'informations sur les activités en Chine) par Hyunjoo Jin

Le gouvernement américain a accordé une licence annuelle à Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS pour importer des équipements de fabrication de puces dans leurs installations en Chine pour 2026, ont déclaré mardi deux personnes bien informées de l'affaire. L'approbation est un soulagement temporaire pour les entreprises sud-coréennes et fait suite à une décision américaine plus tôt cette année de révoquer les dérogations de licence accordées à certaines entreprises technologiques. L'une des sources a déclaré que Washington avait introduit le système d'approbation annuelle pour les exportations d'outils de fabrication de puces vers la Chine.

Samsung, SK Hynix 000660.KS et TSMC 2330.TW ont bénéficié d'exemptions aux restrictions générales imposées par Washington sur les exportations de puces vers la Chine. Mais le privilège connu sous le nom de statut d'utilisateur final validé prendra fin le 31 décembre, ce qui signifie que les expéditions d'outils de fabrication de puces américains vers leurs usines en Chine après cette date nécessiteront des licences d'exportation américaines. Samsung et SK Hynix se sont refusés à tout commentaire, tandis que TSMC n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le ministère américain du commerce n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures de bureau.

Soucieuse de limiter l'accès de la Chine aux technologies américaines de pointe, l'administration du président Donald Trump a réexaminé les contrôles à l'exportation qu'elle jugeait trop souples sous l'administration Biden.

La société sud-coréenne Samsung Electronics, premier fabricant mondial de puces mémoire, et la société SK Hynix, deuxième au classement, considèrent la Chine comme l'une de leurs principales bases de production, en particulier pour les puces mémoire traditionnelles, dont les prix ont grimpé en flèche en raison de la demande des centres de données d'intelligence artificielle et du resserrement de l'offre.

Valeurs associées

SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • DANONE : Attendre un test du support
    DANONE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 30.12.2025 07:30 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    A suivre aujourd'hui... Atos
    information fournie par AOF 30.12.2025 07:28 

    (AOF) - Hier, Atos a annoncé la signature d'un accord engageant pour la cession de ses activités sud-américaines au Brésilien Semantix. Cette opération, qui fait partie du plan Genesis destiné à ramener le groupe français à une croissance durable et rentable en ... Lire la suite

  • Des soldats de l'armée chinoise tirent une roquette en l'air lors d'exercices militaires sur l'île de Pingtan, à seulement 130 kilomètres des côtes taïwanaises, le 30 décembre 2025 ( AFP / ADEK BERRY )
    Sur une île chinoise proche de Taïwan, les exercices militaires nourrissent les rêves d'unification
    information fournie par AFP 30.12.2025 07:18 

    Sur l'île chinoise de Pingtan mardi, un groupe de touristes tournent autour d'un petit temple perché sur des rochers qui surplombent la mer, lorsqu'un bruit de tonnerre surgit depuis un îlot proche, laissant apercevoir une roquette dans le ciel bleu clair. Située ... Lire la suite

  • Un Mirage 2000 de l'armée de l'air taïwanaise décollant de la base aérienne de Hsinchu, dans le nord-ouest de Taïwan, le 29 décembre 2025 ( AFP / CHENG Yu-chen )
    La Chine mène une deuxième journée de manoeuvres militaires autour de Taïwan
    information fournie par AFP 30.12.2025 06:30 

    La Chine a lancé des roquettes et déployé des dizaines d'avion de combat et de navires autour de Taïwan mardi, pour une deuxième journée de manœuvres militaires simulant le blocus des ports de l'île dont le président a assuré ne pas souhaiter "aggraver les tensions". ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank