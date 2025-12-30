Les États-Unis approuvent les livraisons d'outils de fabrication de puces de Samsung et SK Hynix vers la Chine pour 2026, selon des sources

par Hyunjoo Jin

Le gouvernement américain a accordé une licence annuelle à Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS pour importer des équipements de fabrication de puces dans leurs installations en Chine pour 2026, ont déclaré mardi deux personnes bien informées de l'affaire. L'approbation est un soulagement temporaire pour les entreprises sud-coréennes et fait suite à une décision américaine plus tôt cette année de révoquer les dérogations de licence accordées à certaines entreprises technologiques. L'une des sources a déclaré que Washington avait introduit le système d'approbation annuelle pour les exportations d'outils de fabrication de puces vers la Chine.

Samsung, SK Hynix 000660.KS et TSMC 2330.TW ont bénéficié d'exemptions aux restrictions générales imposées par Washington sur les exportations de puces vers la Chine. Mais le privilège connu sous le nom de statut d'utilisateur final validé prendra fin le 31 décembre, ce qui signifie que les expéditions d'outils de fabrication de puces américains vers leurs usines en Chine après cette date nécessiteront des licences d'exportation américaines. Samsung et SK Hynix se sont refusés à tout commentaire, tandis que TSMC n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Le ministère américain du commerce n'était pas immédiatement disponible pour des commentaires en dehors des heures de bureau.

Soucieuse de limiter l'accès de la Chine aux technologies américaines de pointe, l'administration du président Donald Trump a réexaminé les contrôles à l'exportation qu'elle jugeait trop souples sous l'administration Biden.

La société sud-coréenne Samsung Electronics, premier fabricant mondial de puces mémoire, et la société SK Hynix, deuxième au classement, considèrent la Chine comme l'une de leurs principales bases de production, en particulier pour les puces mémoire traditionnelles, dont les prix ont grimpé en flèche en raison de la demande des centres de données d'intelligence artificielle et du resserrement de l'offre.