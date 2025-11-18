 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 987,00
-1,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les États-Unis approuvent la vente potentielle de soutien au système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 21:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a approuvé la vente potentielle du maintien en condition opérationnelle des systèmes de défense aérienne Patriot et d'équipements connexes à l'Ukraine pour un coût estimé à 105 millions de dollars, a déclaré le Pentagone mardi.

Les principaux contractants pour cette vente seront RTX Corp

RTX.N et Lockheed Martin LMT.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
474,240 USD NYSE +0,68%
RTX
174,725 USD NYSE -0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank