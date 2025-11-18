Les États-Unis approuvent la vente potentielle de soutien au système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a approuvé la vente potentielle du maintien en condition opérationnelle des systèmes de défense aérienne Patriot et d'équipements connexes à l'Ukraine pour un coût estimé à 105 millions de dollars, a déclaré le Pentagone mardi.

Les principaux contractants pour cette vente seront RTX Corp

RTX.N et Lockheed Martin LMT.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.