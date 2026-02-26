Les États-Unis approuvent la vente potentielle de radars militaires à la Jordanie pour un montant de 280 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a déclaré jeudi qu'il avait approuvé la vente potentielle de radars multifonctions à bande Ku et d'équipements connexes à la Jordanie pour un coût estimé à 280 millions de dollars.

Le principal contractant pour cette vente sera RTX Missile Defense Technologies, a indiqué le département d'État dans un communiqué.