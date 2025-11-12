Les États-Unis approuvent la vente potentielle de missiles tactiques au Danemark pour un montant de 318 millions de dollars

Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle de missiles tactiques AIM-9X Block II et d'équipements connexes au Danemark pour un coût estimé à 318,4 millions de dollars, a déclaré le Pentagone mercredi.

Le principal contractant pour cette vente sera RTX Corp

RTX.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.