Les États-Unis approuvent la vente potentielle de 455 millions de dollars de matériel de soutien pour les F-16 à Bahreïn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle à Bahreïn de matériel de soutien pour les avions à réaction F-16 et d'équipements connexes pour un coût estimé à 455 millions de dollars, a déclaré le Pentagone lundi.
Les principaux contractants pour cette vente seront General Electric Aerospace GE.N et Lockheed Martin Aeronautics
LMT.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer