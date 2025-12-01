 Aller au contenu principal
Les États-Unis approuvent la vente potentielle de 455 millions de dollars de matériel de soutien pour les F-16 à Bahreïn
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 21:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle à Bahreïn de matériel de soutien pour les avions à réaction F-16 et d'équipements connexes pour un coût estimé à 455 millions de dollars, a déclaré le Pentagone lundi.

Les principaux contractants pour cette vente seront General Electric Aerospace GE.N et Lockheed Martin Aeronautics

LMT.N , a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

