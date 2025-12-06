Les États-Unis approuvent la vente potentielle d'un système de bombardement à la Corée du Sud pour un montant de 111,8 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de bombes de petit diamètre GBU-39/B-Increment I et d'équipements connexes à la Corée du Sud pour un montant estimé à 111,8 millions de dollars, a déclaré le Pentagone vendredi.

Le principal contractant pour cette vente est Boeing BA.N .