Les États-Unis approuvent la vente potentielle d'un système anti-drones d'une valeur de 294 millions de dollars aux Pays-Bas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Département d'État américain a annoncé lundi avoir approuvé une vente potentielle de plates-formes de lutte contre les drones et d'équipements connexes aux Pays-Bas, pour un montant estimé à 294 millions de dollars.
Le contractant chargé de la vente de 16 systèmes communs de contre-mesures infrarouges et de 38 récepteurs d'alerte radar est Northrop Grumman NOC.N , a précisé le département dans un communiqué.
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