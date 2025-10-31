Les États-Unis approuvent la vente potentielle à Singapour des services de construction de la base de la Garde nationale aérienne d'Ebbing

(Correction du jour dans le premier paragraphe, qui devient vendredi au lieu de jeudi)

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle à Singapour de services de construction et d'équipements connexes de la base de la Garde nationale aérienne d'Ebbing, pour un coût estimé à 353 millions de dollars, a annoncé le Pentagone vendredi.