Les États-Unis approuvent la vente éventuelle de munitions à frappe directe interarmées à l'Ukraine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle de munitions d'attaque directe interarmées à portée étendue et d'équipements connexes à l'Ukraine pour un montant de 373,6 millions de dollars, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué. Le principal contractant sera la société Boeing, a ajouté le département d'État.