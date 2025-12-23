 Aller au contenu principal
Les États-Unis approuvent la vente éventuelle de missiles de moyenne portée au Danemark, selon le Pentagone
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 00:27

Le département d'État américain a approuvé la vente éventuelle de missiles air-air avancés de moyenne portée et d'équipements connexes au Danemark pour un coût estimé à 951 millions de dollars, a indiqué le Pentagone dans un communiqué lundi.

Le principal contractant pour cette vente est RTX Corp

RTX.N .

