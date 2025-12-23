Les États-Unis approuvent la vente éventuelle de missiles de moyenne portée au Danemark, selon le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente éventuelle de missiles air-air avancés de moyenne portée et d'équipements connexes au Danemark pour un coût estimé à 951 millions de dollars, a indiqué le Pentagone dans un communiqué lundi.

Le principal contractant pour cette vente est RTX Corp

RTX.N .