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Les États-Unis approuvent la vente éventuelle d'hélicoptères Black Hawk à l'Argentine pour un montant de 140 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 18:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a approuvé jeudi une éventuelle vente militaire à l'Argentine d'hélicoptères UH-60L Black Hawk et d'équipements connexes, pour un coût estimé à 140 millions de dollars.

Le principal contractant sera Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, a précisé le département dans un communiqué.

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