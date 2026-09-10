Les États-Unis approuvent la vente éventuelle d'hélicoptères Black Hawk à l'Argentine pour un montant de 140 millions de dollars

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Le Département d'État américain a approuvé jeudi une éventuelle vente militaire à l'Argentine d'hélicoptères UH-60L Black Hawk et d'équipements connexes, pour un coût estimé à 140 millions de dollars.

Le principal contractant sera Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, a précisé le département dans un communiqué.