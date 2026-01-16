Les États-Unis approuvent la vente éventuelle d'équipements et de services en vue du transfert d'une base navale péruvienne

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle au Pérou de 1,5 milliard de dollars d'équipements et de services pour soutenir les efforts du pays visant à déplacer sa principale base navale dans la ville de Callao, a déclaré le Pentagone dans un communiqué jeudi, afin qu'il puisse agrandir un port maritime voisin.

Le gouvernement péruvien envisage de déplacer sa base navale de Callao, située sur la côte à l'ouest de la capitale Lima, à quelques kilomètres de là.

Ce déménagement permettra l'expansion du principal port commercial du Pérou à Callao, qui est un concurrent du méga-port de Chancay construit par la Chine et situé à 80 km (50 miles) au nord de Lima.

Dans une déclaration concernant la proposition, l'Agence américaine de coopération pour la sécurité de la défense (U.S. Defense Security Cooperation Agency) a déclaré que "la vente proposée contribuera aux objectifs de politique étrangère des États-Unis en aidant à améliorer la sécurité d'un partenaire important qui promeut la stabilité politique, la paix et le progrès économique en Amérique du Sud."

L'agence a confirmé qu'elle avait émis la proposition nécessaire pour informer le Congrès de cette vente potentielle.

Les contractants principaux seront choisis à une date ultérieure à partir d'une liste de fournisseurs approuvés, probablement par le biais d'un processus concurrentiel, a déclaré le Pentagone.

Le port de Callao est le principal terminal commercial du Pérou et est actuellement exploité séparément par l'opérateur portuaire néerlandais APM Terminals au nord et par DP World Callao au sud.

En novembre, le port de Callao a commencé à offrir de nouvelles routes maritimes directes depuis la Chine et la Corée du Sud. Les analystes ont déclaré que Callao est susceptible de concurrencer le méga-port de Chancay pour le fret asiatique, à mesure que les investissements dans les infrastructures s'accélèrent le long de la côte pacifique du Pérou.

Le port de Chancay, construit par la société chinoise Cosco Shipping Ports, est entré en service en novembre 2024. Il accueille de grands navires et propose des voyages directs entre l'Amérique du Sud et l'Asie.

La Chine est le premier partenaire commercial du Pérou.

Le ministère péruvien de la défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire envoyée en dehors des heures de bureau.