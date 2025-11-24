Les États-Unis approuvent la vente éventuelle au Royaume-Uni de terminaux de communication par satellite destinés à la marine, selon le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le département d'État américain a approuvé la vente éventuelle de Navy Multiband Terminals, un système de communications militaires maritimes par satellite, et d'équipements connexes au Royaume-Uni pour un coût estimé à 200 millions de dollars, a indiqué le Pentagone dans un communiqué lundi.
Le principal contractant pour cette vente est RTX Corporation, a précisé le Pentagone.
