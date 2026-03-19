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Les Etats-Unis approuvent la vente de 16 MdsUSD d'armes au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 18:15

Washington renforce le soutien militaire régional dans un contexte de tensions accrues avec l'Iran.

Le Département d'État américain annonce avoir approuvé des ventes potentielles d'armements à plusieurs pays du Moyen-Orient pour un montant total supérieur à 16,5 milliards de dollars, rapporte Reuters.

Les Émirats arabes unis concentrent l'essentiel des ventes, avec plus de 8,4 MdsUSD incluant missiles, drones, systèmes radar, munitions et modernisations d'avions F-16. De son côté, le Koweït pourrait acquérir pour environ 8 MdsUSD de radars de défense antiaérienne et antimissile à basse altitude, tandis que la Jordanie bénéficierait d'un soutien logistique évalué à 70,5 MUSD.

Ces décisions interviennent dans un contexte d'escalade militaire avec l'Iran, après des frappes visant des infrastructures énergétiques, qui ont entraîné une hausse des prix du gaz et du pétrole.

Les principaux industriels concernés par ces contrats sont RTX Corporation, Northrop Grumman et Lockheed Martin.

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