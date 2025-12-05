Les États-Unis approuvent la vente au Danemark d'un système de commandement de combat et d'équipements pour un montant potentiel de 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle au Danemark d'un système intégré de commandement de combat doté d'une capacité de protection contre les tirs indirects et d'équipements connexes, pour un montant estimé à 3 milliards de dollars, a annoncé le Pentagone vendredi.

Les principaux contractants pour cette vente sont RTX Corporation RTX.N , Lockheed Martin LMT.N et Northrop Grumman

NOC.N .