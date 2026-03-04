Les États-Unis approuvent la construction d'un réacteur TerraPower dans le Wyoming, soutenu par Gates

(Ajout d'un commentaire de TerraPower au paragraphe 3, de détails sur la centrale Natrium et du contexte de la politique nucléaire de Trump tout au long de l'article) par Timothy Gardner

Le régulateur nucléaire américain a déclaré mercredi qu'il avait approuvé la construction du petit réacteur nucléaire TerraPower, soutenu par Bill Gates, dans le Wyoming.

L'approbation, la première pour un réacteur commercial par la Commission de régulation nucléaire depuis près de dix ans, concerne leréacteur de 345 mégawatts de Kemmerer, refroidi au sodium, prévu par TerraPower.Il devrait être construit à proximité d'une centrale au charbon et être opérationnel au début des années 2030.

TerraPower a déclaré dans un communiqué qu'elle prévoyait de commencer la construction dans les semaines à venir.

La NRC a indiqué que la centrale comprend un système de stockage d'énergie permettant d'augmenter temporairement la production jusqu'à 500 MW.

La NRC a terminé son examen technique de la nouvelle conception en moins de 18 mois.

Le président Donald Trump, qui souhaite quadrupler la capacité de production d'énergie nucléaire des États-Unis pour atteindre 400 gigawatts d'ici 2050, a publié des décrets l'année dernière pour accélérer l'octroi de permis par la NRC, cherchant à raccourcir un processus de plusieurs années à 18 mois.

Le réacteur Natrium de TerraPower fonctionnerait avec un combustible spécial appelé uranium faiblement enrichi à haut dosage (HALEU), qui n'est traditionnellement fabriqué qu'en Russie. La NRC a déclaré que son personnel s'attendait à délivrer le permis prochainement.

En janvier, le ministère américain de l'énergie a accordé à American Centrifuge Operating, une filiale de Centrus Energy

LEU.N , et à General Matter, soutenu par le milliardaire de la technologie Peter Thiel, 900 millions de dollars chacun pour développer la production nationale d'HALEU.

Le HALEU est un combustible d'uranium enrichi à près de 20 % au lieu du niveau d'enrichissement de 5 % de l'uranium utilisé dans les réacteurs actuels. Les défenseurs de la non-prolifération ont fait pression pour que le HALEU ne soit enrichi qu'à hauteur de 12 % afin d'éviter que sa chaîne d'approvisionnement ne soit la cible de militants cherchant à fabriquer une arme nucléaire rudimentaire.

Le ministère de l'énergie soutient également le réacteur Natrium en lui accordant un financement pouvant aller jusqu'à 2 milliards de dollars dans le cadre du programme de démonstration des réacteurs avancés (Advanced Reactor Demonstration Program).