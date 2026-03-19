Les États-Unis approuvent des milliards de dollars de ventes d'armes aux pays du Moyen-Orient

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Le département d'État américain a approuvé jeudi des ventes potentielles d'armes à trois pays du Moyen-Orient pour un montant de plus de 16,5 milliards de dollars, alors que la guerre avec l'Iran s'intensifie.

Le département d'État a approuvé la vente potentielle de missiles, de drones, de systèmes radar et de munitions F-16 aux Émirats arabes unis pour un total combiné de plus de 8,4 milliards de dollars, a-t-il indiqué dans des déclarations.

Ont également été approuvées les ventes possibles de radars de capteurs de défense aérienne et antimissile de niveau inférieur au Koweït, pour un coût estimé à 8 milliards de dollars, ainsi que le soutien en matière d'avions et de munitions à la Jordanie, pour un coût estimé à 70,5 millions de dollars.

Ces ventes font suite aux attaques de l'Iran contre les infrastructures énergétiques en réponse aux attaques israéliennes contre ses installations gazières, qui ont marqué la plus grande escalade de la guerre de près de trois semaines, provoquant une flambée des prix du gaz et une nouvelle hausse des prix du pétrole.

Le département d'État a déclaré que les principaux contractants de ces ventes seraient RTX Corporation RTX.N , Northrop Grumman NOC.N et Lockheed Martin Corporation LMT.N .