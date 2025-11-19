Les États-Unis annulent le rapport sur l'emploi d'octobre après que le shutdown a empêché la collecte de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et une date de publication pour le rapport de novembre)

Le Bureau américain des statistiques du travail a annoncé mercredi qu'il ne publierait pas le rapport sur l'emploi d'octobre, très attendu, mais qu'il combinerait les chiffres de l'emploi non agricole de ce mois avec le rapport de novembre , après que la récente fermeture du gouvernement a empêché la collecte de données pour l'enquête sur les ménages.

Cela signifie que le taux de chômage du mois d'octobre ne sera jamais connu, ce que la Maison Blanche avait prévenu.

"Les données de l'enquête sur les établissements tirées de l'enquête Current Employment Statistics pour octobre 2025 seront publiées avec les données de novembre 2025", a déclaré le BLS dans un communiqué. "Les données de l'enquête sur les ménages de la Current Population Survey n'ont pas pu être collectées pour la période de référence d'octobre 2025 en raison d'une interruption des crédits. Les données de l'enquête sur les ménages ne peuvent pas être collectées rétroactivement"

L'enquête auprès des établissements couvre la composante "effectifs non agricoles" du rapport sur l'emploi. Le taux de chômage et d'autres ratios sont calculés à partir de l'enquête auprès des ménages.

Le BLS publiera jeudi le rapport sur l'emploi de septembre, qui a été retardé par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours.

Le rapport sur l'emploi de novembre sera publié le 16 décembre, selon le BLS. Cette date se situe après la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des 9 et 10 décembre.

"La période de collecte des données de novembre 2025 sera prolongée pour les deux enquêtes, et un délai de traitement supplémentaire sera ajouté", a déclaré l'agence.