Les États-Unis annoncent une opération visant à perturber l'infrastructure de piratage gérée par le groupe chinois Integrity Tech Group

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(Ajout de la société et de l'ambassade de Chine, paragraphes 3 et 6)

par Raphael Satter

Les États-Unis ont annoncé la saisie de sept noms de domaine Internet afin de contrecarrer les activités de pirates informatiques qu’ils accusent de collaborer avec la société informatique chinoise Integrity Technology Group.

Le ministère de la Justice a indiqué dans un communiqué publié jeudi que ces noms de domaine étaient utilisés pour aider des pirates informatiques chinois à analyser et à pirater des systèmes d'infrastructures critiques américains et étrangers.

Integrity Tech n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le ministère de la Justice a précisé que cette mesure constituait la deuxième initiative publique visant à perturber l’infrastructure de piratage d’Integrity Tech. En septembre 2024, le ministère avait annoncé la désactivation, autorisée par un tribunal , d’un botnet d’Integrity Tech composé de plus de 250 000 appareils grand public compromis aux États-Unis et dans le monde entier.

À l’époque, Christopher Wray, alors directeur du FBI, avait déclaré qu’Integrity Tech était à l’origine d’un important groupe de pirates informatiques chinois surnommé "Flax Typhoon" et qu’il menait des opérations de collecte de renseignements et de reconnaissance pour le compte des agences de sécurité de Pékin.

L’ambassade de Chine à Washington a déclaré jeudi dans un communiqué qu’elle "s’oppose fermement aux activités de piratage et les combat conformément à la loi. La Chine s’oppose également fermement à la diffusion de désinformation et aux manœuvres visant à servir des objectifs politiques".