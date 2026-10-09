Les États-Unis annoncent une initiative visant à perturber l'infrastructure de piratage gérée par le groupe chinois Integrity Tech Group

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(Suppression du dernier paragraphe faisant référence à l'absence de réponse de la Chine à la demande de commentaires)

par Raphael Satter

Les autorités américaines ont déclaré avoir saisi sept noms de domaine dans le cadre d'une nouvelle opération visant à perturber les activités des pirates informatiques travaillant pour la société informatique chinoise Integrity Technology Group.

Dans un communiqué publié jeudi , le ministère de la Justice a indiqué que ces domaines étaient utilisés pour aider des pirates informatiques chinois à analyser et à pirater des systèmes d’infrastructures critiques américains et étrangers.

Le ministère a précisé que cette mesure constituait la deuxième action publique visant à perturber l’infrastructure de piratage d’Integrity Tech. En septembre 2024, le ministère avait annoncé la perturbation, autorisée par un tribunal , d’un botnet d’Integrity Tech composé de plus de 250 000 appareils grand public compromis aux États-Unis et dans le monde entier.

À l’époque, Christopher Wray, alors directeur du FBI, avait déclaré qu’Integrity Tech était à l’origine d’un important groupe de pirates chinois surnommé “Flax Typhoon” et qu’elle menait des activités de collecte de renseignements et de reconnaissance pour le compte des agences de sécurité de Pékin.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi qu’il s’opposait fermement aux activités de piratage ainsi qu’à la diffusion malveillante de fausses informations.

La Chine chercherait à lutter conjointement contre ces risques liés à Internet et à instaurer un respect mutuel avec les États-Unis à cet égard, a déclaré la porte-parole du ministère, Mao Ning, aux journalistes lors d’un point presse régulier à Pékin.