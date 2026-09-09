Les États-Unis annoncent qu'ils contribueront au développement du traitement des minerais stratégiques au Kenya

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(Ajoute les commentaires de responsables américains et kényans concernant les appels d'offres pour l'exploitation d'un gisement)

* Les États-Unis s'engagent à soutenir la transformation locale des minerais

* Le Kenya étudie les investisseurs potentiels pour Mrima Hill

* Les États-Unis et la Chine se livrent une concurrence acharnée pour les minerais

par Duncan Miriri

Les États-Unis aideront le Kenya à développer une industrie de transformation des minerais stratégiques, a déclaré mercredi un haut responsable américain, dans un contexte de rivalité entre la Chine et les États-Unis concernant l'accès à ces minerais.

Le Kenya examine actuellement les offres pour l'exploitation du gisement côtier de Mrima Hill, qui devrait receler des minéraux de terres rares et du niobium – un métal utilisé dans la fabrication aérospatiale – d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

« Les minéraux critiques constituent une priorité absolue pour le président (Donald) Trump et le secrétaire (d'État Marco) Rubio, et nous sommes prêts à collaborer avec le Kenya alors qu’il s’impose comme un leader régional dans ce domaine », a déclaré Frank Garcia, secrétaire d’État adjoint chargé de l’Afrique, lors d’une réunion de l’American Chamber of Commerce, un groupe de pression économique kenyan.

« Nous sommes prêts à vous aider à mettre en place un secteur minier transparent, capable d’attirer des entreprises légitimes, respectueux des communautés et contribuant à la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales. »

LES ÉTATS-UNIS SOUTIENNENT LES PROJETS LIÉS AUX TERRES RARES

La Société américaine de financement du développement international (DFC) soutient une série de projets africains liés aux terres rares, alors que Washington cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, premier producteur mondial, qui domine la chaîne d’approvisionnement mondiale et a renforcé ses contrôles à l’exportation ces dernières années.

« Si nous voulons vraiment nous attaquer aux questions des terres rares, de l’énergie et du renforcement de l’Amérique, nous devons le faire en partenariat, et non pas seuls », a déclaré M. Garcia.

Le président kenyan William Ruto s’est félicité du soutien américain, affirmant que la transformation locale des minerais aiderait son gouvernement à créer des emplois.

« En ce qui concerne les minéraux critiques, nous accélérons l’exploration et l’exploitation responsables des terres rares, du titane, du graphite, du lithium, du niobium et d’autres ressources stratégiques », a déclaré M. Ruto lors de cette même réunion.

La société américaine Critical Metals Corp et l’entreprise australienne RareX ont annoncé en juillet qu’elles avaient été présélectionnées pour concourir aux droits d’exploitation de Mrima Hill.

Le gouvernement kenyan n’a pas publié la liste des candidats présélectionnés , mais celle-ci comprend six entreprises, dont deux américaines, a précisé lors de la réunion Harry Kimtai, secrétaire principal du ministère kenyan des Mines.

UN RESPONSABLE AMÉRICAIN DÉCLARE REJETER LE MODÈLE EXTRACTIF

Le Kenya et les États-Unis se sont mis d’accord sur la manière appropriée de développer le secteur minier, a déclaré Chris Kulukundis, sous-secrétaire d’État adjoint par intérim chargé de l’Afrique australe et des minéraux critiques.

« La procédure d’appel d’offres concernant Mrima Hill se déroule de manière transparente. Nous avons deux consortiums américains qui, selon nous, seront en mesure, s’ils remportent le marché et sont retenus, de développer le projet comme il se doit », a-t-il déclaré.

M. Ruto avait déclaré à Reuters en juin que le Kenya et les États-Unis étaient sur le point de conclure un accord sur les minéraux critiques. Aucune des deux parties n’a fourni de nouvelles informations sur cet accord mercredi.

M. Garcia a indiqué que les États-Unis privilégiaient un modèle de développement minier incluant la transformation locale et la création de valeur ajoutée dans les pays producteurs.

«Certains de nos concurrents excellent dans un seul domaine: extraire les minerais du sol, les acheminer à l’étranger et capter toute la valeur ajoutée loin des terres d’où proviennent ces minerais», a-t-il déclaré.

La Chine, qui a essuyé les critiques de certains gouvernements et groupes de défense des droits concernant l’exportation de minerais bruts destinés à être transformés ailleurs, a rejeté ces accusations.