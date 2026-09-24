Les États-Unis annoncent la prolongation de la trêve commerciale avec la Chine alors que Trump accueille Xi

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* Première visite de Xi aux États-Unis depuis près de trois ans

* Le commerce, la technologie, l'Iran et Taïwan en tête de l'ordre du jour

* Les États-Unis et la Chine s'accordent pour prolonger la trêve commerciale jusqu'en janvier, selon M. Bessent

* Peu d'espoirs quant à une avancée majeure

(Ajout d'une citation de Xi, paragraphe 7)

par Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a accueilli mercredi à Washington le président chinois Xi Jinping pour une visite de trois jours qui mettra à l'épreuve les relations entre les deux superpuissances, alors que les tensions persistent sur les questions du commerce, de la technologie, de Taïwan et de l'Iran.

Ce premier voyage de Xi aux États-Unis depuis près de trois ans ne devait pas déboucher sur des avancées majeures, mais Washington et Pékin pourraient prolonger leur trêve commerciale, en vigueur depuis 11 mois.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'un accord avait été conclu sur cette prolongation, tandis que Trump accueillait personnellement Xi à la base militaire d'Andrews, dans le Maryland, à son arrivée, soulignant ainsi l'importance de cette visite.

L’ambassade de Chine à Washington n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Lors de la cérémonie d’arrivée, les dirigeants et leurs épouses se sont serré la main, ont échangé quelques mots et ont posé pour des photos tandis qu’une fanfare militaire jouait, que des coups de canon retentissaient et qu’un bombardier militaire B-1 survolait les lieux.

Selon C-SPAN, qui suit les événements présidentiels, cet accueil marquait la première fois en 11 ans qu’un président américain accueillait un dirigeant étranger à la base militaire d’Andrews. La dernière réception de ce type avait eu lieu en 2015 pour le pape François, sous la présidence de Barack Obama.

“La Chine et les États-Unis devraient être des partenaires, pas des rivaux”, a déclaré Xi Jinping dans un communiqué publié par l’ambassade de Chine, qui ne faisait aucune référence à un accord commercial.

DES SIGNES POSITIFS SUR LE PLAN COMMERCIAL

Un accord commercial, même limité, pourrait apaiser les marchés mondiaux ébranlés par une guerre tarifaire de 2025 qui a conduit à l’imposition de droits de douane à trois chiffres entre les deux plus grandes économies mondiales. M. Bessent a déclaré à l’émission “Special Report” de Fox News que cet accord prolongerait la trêve jusqu’au 10 janvier. Celle-ci devait initialement expirer le 10 novembre.

De profondes divergences subsistent. Les deux pays sont en désaccord sur des questions telles que les contrôles à l’exportation des minerais de terres rares et des puces informatiques, les relations de la Chine avec l’Iran et le soutien des États-Unis à Taïwan.

Cette rencontre intervient à un moment difficile pour Donald Trump, qui fait face au mécontentement de l’opinion publique face à sa guerre contre l’Iran. Xi Jinping, bien qu’il soit lui aussi confronté à des défis sur le plan intérieur, arrive en position apparemment plus forte, alors que le moteur commercial de son pays tourne à plein régime . Certains républicains considèrent Pékin comme une menace existentielle et se méfient de l’approche amicale de Donald Trump envers le Parti communiste chinois au pouvoir.

Des sources proches du dossier ont indiqué que Xi était susceptible d’évoquer les revendications de Pékin sur Taïwan, un sujet que Washington préférerait éviter, tandis que Trump devrait maintenir des contrôles stricts sur les exportations malgré les objections de Xi . On ignore si Pékin aidera Trump à sortir de l’impasse dans le conflit avec l’Iran.

Mais les pourparlers prévus jeudi pourraient néanmoins déboucher sur des accords visant à réduire les droits de douane dans certains secteurs, à coopérer dans la lutte contre le trafic de drogue et à élargir le dialogue entre les forces armées des deux pays. Selon ces sources, Trump devrait demander la libération de certains Américains et d’autres personnes détenues en Chine.

Les deux pays pourraient également convenir d’approfondir leurs discussions sur l’intelligence artificielle, domaine dans lequel ils se livrent une concurrence acharnée malgré des dangers croissants.

Les dirigeants eux-mêmes pourraient ne pas estimer nécessaire de faire des compromis, ont indiqué des analystes.

“Le président est fermement convaincu qu’avec le temps, l’économie américaine va croître et que les États-Unis vont se renforcer”, a déclaré Edgard Kagan, ancien responsable de la Maison Blanche travaillant désormais au Center for Strategic and International Studies de Washington. “Je pense que lorsque Xi Jinping s’assiéra à la table des négociations avec Donald Trump, il sera profondément convaincu que les États-Unis sont en plein déclin et que le temps joue en faveur de la Chine.”

DÎNER D'ÉTAT AVEC LES GRANDS NOMS DE L'IA

Parmi les autres temps forts de ce voyage, on peut citer un dîner d’État avec des personnalités du secteur technologique, une cérémonie militaire à la Maison Blanche et une visite aux Archives nationales, où sont conservés les originaux de la Déclaration d’indépendance et de la Constitution.

Le dîner d’État de jeudi devrait réunir des dirigeants d’entreprises importantes sur les deux marchés, tels que Tim Cook d'Apple ( AAPL.O ), Jensen Huang de Nvidia ( NVDA.O ) et Sam Altman d’OpenAI.

Malgré leurs profondes divergences, les deux pays ont décidé d’aller de l’avant avec ce sommet qui, selon les analystes, vise à projeter une image de stabilité entre la plus grande usine du monde et son plus grand consommateur.

Comme lors de leurs deux précédentes rencontres depuis 2025, les dirigeants prévoient un spectacle minutieusement orchestré. Au lieu d’une conférence de presse conjointe à l’issue du sommet, les deux pays devraient publier des communiqués contradictoires mettant en avant ce que chaque partie souhaite faire passer à son opinion publique.

Pour Trump, ce voyage vient couronner une semaine de diplomatie qui a débuté par un séjour de deux jours à New York à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies . Près de sept mois de guerre avec l’Iran ont fait grimper les prix de l’énergie aux États-Unis, et le Parti républicain du président est confronté à des perspectives difficiles pour les élections législatives de novembre.

Xi a supervisé une forte croissance du commerce chinois, mais doit faire face à la faiblesse des dépenses des ménages et à un ralentissement du marché immobilier. Lesvastes campagnes de répression de la corruptionau sein de l’armée ont contribué à consolider le pouvoir de Xi, mais ont également soulevé des questions quant à l’état de préparation de l’Armée populaire de libération.

Une nouvelle rencontre entre Trump et Xi semble probable cette année, peut-être lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui se tiendra en Chine en novembre ou lors des réunions du Groupe des 20 (G20) aux États-Unis en décembre.