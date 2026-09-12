Les États-Unis annoncent la fin de la plus grande épidémie de cyclosporiase jamais enregistrée

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(Ajoute la réponse de Taylor Farms au paragraphe 13)

par Siddhi Mahatole

Les autorités sanitaires américaines ont déclaré vendredi que la plus grande épidémie de cyclosporose jamais enregistrée dans plusieurs États était terminée, après que de la laitue iceberg contaminée eut rendu malades des milliers de personnes, bien que la FDA ait indiqué qu’elle enquêtait toujours sur la manière dont le parasite s’était introduit dans la chaîne alimentaire.

Cette épidémie, que les enquêteurs fédéraux ont associée à de la laitue provenant du centre du Mexique et fournie par Taylor Farms, a entraîné l'un des plus importants rappels alimentaires de ces dernières années et a relancé le débat sur les contrôles de sécurité alimentaire pour les produits importés.

Elle a également ébranlé la confiance des consommateurs: certains clients ont évité de consommer des fruits et légumes crus et de manger au restaurant, ce qui a nui à la fréquentation d’établissements tels que Taco Bell YUM.N , Sweetgreen SG.N et Chipotle CMG.N .

Selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), 12 883 personnes réparties dans 21 États sont tombées malades après avoir consommé de la laitue contaminée.

Cette épidémie a entraîné 570 hospitalisations et deux décès, et représentait plus de la moitié des 19 595 cas de cyclosporose confirmés en laboratoire aux États-Unis depuis le 1er mai.

Au plus fort de l'épidémie, avant le rappel, plus de 1 000 cas d'infection avaient été signalés en une seule journée. En août, selon le CDC, le nombre de cas était tombé à moins de deux par jour en moyenne.

“Je ne pense pas que nous disposions des outils et des technologies nécessaires pour empêcher de telles épidémies à l’avenir”, a déclaré Donald Schaffner, professeur et spécialiste en vulgarisation en sciences alimentaires à l’université Rutgers.

M. Schaffner a appelé à la mise en place de meilleurs outils de suivi des souches et à un financement durable de la recherche sur les parasites afin de prévenir de telles épidémies.

La FDA a déclaré vendredi qu’elle était convaincue que toute la laitue iceberg rappelée en lien avec l’épidémie avait été retirée du marché. Le CDC a précisé que les dates limites de consommation de tous les produits liés à l’épidémie étaient dépassées et que la laitue ne serait plus disponible dans les magasins ni dans les restaurants.

Taylor Farms a rappelé le 17 juillet toutes les laitues iceberg provenant du centre du Mexique.

La FDA a également indiqué avoir mené à bien des inspections sur site et prélevé des échantillons dans des exploitations de culture de laitue ainsi que dans l’usine de transformation au Mexique; les analyses sont en cours, et elle continuera à collaborer avec ses partenaires américains, mexicains et des États fédérés.

“Notre site situé dans le centre du Mexique reste fermé tant que les enquêtes menées par la FDA, notre équipe et des experts indépendants ne sont pas terminées”, a déclaré à Reuters un porte-parole de Taylor Farms.

Les enseignes de grande distribution Walmart WMT.O , Whole Foods et les chaînes de restauration Taco Bell (Yum Brands), Chipotle Mexican Grill et Sweetgreen n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Target TGT.N a refusé de s’exprimer.

Le Michigan, l’État le plus durement touché par l’épidémie, a signalé plus de 14 000 cas et deux décès liés au parasite, selon les autorités sanitaires fédérales et de l’État. L’Ohio et le Missouri ont également enregistré des milliers d’infections liées à de la laitue contaminée provenant de Taylor Farms.

Le nombre inhabituellement élevé de cas recensés dans le Michigan a été attribué à un important retard dans le traitement des signalements en août, ce qui met en évidence la pression exercée sur un système affaibli par les coupes budgétaires fédérales sous l’administration Trump.

Avant 2026, la plus importante saison de cyclosporiase jamais enregistrée aux États-Unis remontait à 2019, année au cours de laquelle environ 4 700 cas avaient été recensés à l’échelle nationale.