Les États-Unis ajoutent des entreprises chinoises solaires et de batteries à la liste des sociétés liées à l'armée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du commentaire de Trinasolar aux paragraphes 4 et 5) par Colleen Howe

Les États-Unis ont ajouté certains des plus grands fabricants mondiaux de panneaux solaires et de batteries à une liste d'entreprises qu'ils soupçonnent d'aider l'armée chinoise. Washington a ajouté Trinasolar 688599.SS et JA Solar Technology 002459.SZ , deux des plus grands fabricants mondiaux de panneaux solaires, dans le cadre d'une mise à jour tant attendue de cette liste, lundi, ainsi qu'une multitude de grands noms de la technologie , notamment le géant du commerce électronique Alibaba 9988.HK et le moteur de recherche Baidu

9888.HK . La liste comprenait également EVE Energy 300014.SZ et CALB Group 3931.HK , deux des plus grands fabricants de batteries pour le stockage d'énergie et les véhicules électriques.

Trinasolar a déclaré dans un communiqué n'avoir jamais participé à aucune activité liée au domaine militaire et avoir déjà engagé des procédures judiciaires pour contester cette désignation, qu'elle a qualifiée de "totalement infondée".

"Trinasolar exige que le gouvernement américain rectifie immédiatement cette mesure erronée et favorise un environnement commercial international juste, équitable et non discriminatoire", a-t-elle déclaré, ajoutant que sa production mondiale n'était pas affectée.

JA Solar, EVE et CALB n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Alibaba, Baidu et la société de biotechnologie WuXi AppTec ont déclaré dans des communiqués que leur inclusion sur la liste était une erreur et qu'elles prendraient des mesures pour faire modifier cette désignation.

En vertu de la législation américaine, le département de la Défense n'aura plus le droit de passer des contrats directement avec les entreprises figurant sur la liste et ne pourra plus acheter leurs produits ou services par l'intermédiaire de tiers à partir de 2027.