Les États-Unis ajoutent Alibaba et d'autres sociétés à la liste des entreprises soupçonnées d'aider l'armée chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la liste des re-leads sur 1260H; commentaire d'Alibaba; ajout de noms d'entreprises) par Michael Martina et Alexandra Alper

L'administration Trump a ajouté vendredi certaines des plus grandes entreprises chinoises, dont Alibaba 9988.HK et Baidu 9888.HK , à une liste d'entreprises qui aideraient la Chine sur le plan militaire , accentuant ainsi la pression sur Pékin avant une rencontre attendue entre les dirigeants des deux pays.

La liste 1260H du Pentagone n'impose pas officiellement de sanctions aux entreprises chinoises, mais en vertu d'une nouvelle loi, le département ne pourra plus, dans les années à venir, passer de contrats ou d'achats avec des entreprises figurant sur la liste.

Parmi les autres entreprises ajoutées vendredi figurent le constructeur automobile BYD 002594.SZ , l'entreprise de biotechnologie WuXi AppTec 603259.SS et l'entreprise de technologie robotique pilotée par l'IA RoboSense Technology Co Ltd 2498.HK , tandis que le fabricant de mémoires à puce YMTC a été retiré de la liste.

Le fait d'être ajouté à la liste envoie également un message aux fournisseurs du Pentagone et d'autres agences gouvernementales américaines quant à l'opinion de l'armée américaine sur ces entreprises, dont certaines ont intenté un procès aux États-Unis à propos de leur inclusion.

Un porte-parole d'Alibaba a déclaré que leur inclusion n'était pas justifiée et a menacé d'intenter une action en justice. "Alibaba n'est pas une entreprise militaire chinoise et ne fait pas partie d'une stratégie de fusion militaire et civile."

La mise à jour de la liste pourrait contrarier Pékin à la suite d'une trêve commerciale conclue par le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump en octobre.

La liste comprend déjà de grandes entreprises chinoises telles que Tencent Holdings 0700.HK , l'une des plus grandes entreprises technologiques de Chine, et CATL, un important fabricant de batteries dans l'industrie des véhicules électriques.

Tencent a déclaré, au moment où elle a été ajoutée, que ses activités ne seraient pas affectées et qu'elle entamerait une procédure de réexamen pour corriger son inclusion, tandis que CATL a déclaré qu'elle n'était "engagée dans aucune activité liée à l'armée".

Les législateurs américains ont envoyé une lettre au secrétaire américain à la défense, Pete Hegseth, pour demander au Pentagone d'ajouter à la liste une série d'entreprises technologiques chinoises, dont la société d'intelligence artificielle DeepSeek, le fabricant de smartphones Xiaomi et le fabricant d'écrans électroniques BOE Technology, en décembre.

Outre YMTC, d'autres entreprises figurant sur la liste de l'année dernière ont été retirées, notamment COSCO SHIPPING Finance Co Ltd et ChangXin Memory Technologies Inc (CXMT).