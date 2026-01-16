Les États-Unis affirment que le Canada regrettera sa décision d'autoriser les VE chinois sur son marché

Le Canada autorise l'importation de 49 000 VE chinois, les autorités américaines critiquent cette décision

Les autorités américaines invoquent les droits de douane pour se protéger des voitures chinoises

Trump est ouvert à la construction d'usines chinoises aux États-Unis

(Plus de commentaires sur l'événement, pas de commentaires immédiats de la part du Canada) par David Shepardson

Des responsables de l'administration Trump ont déclaré vendredi que le Canada regretterait sa décision d'autoriser la Chine à importer jusqu'à 49 000 VE chinois, et que ces voitures ne seraient pas autorisées à entrer aux États-Unis.

"Je pense qu'ils reviendront sur cette décision et regretteront certainement d'avoir introduit des voitures chinoises sur leur marché", a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, lors d'un événement organisé avec d'autres représentants du gouvernement dans une usine Ford de l'Ohio pour vanter les efforts déployés pour rendre les véhicules plus abordables. En 2024, le Canada a imposé des droits de douane de 100 % sur les véhicules électriques chinois, à la suite de droits de douane américains similaires. Mais sa récente décision d'autoriser les VE a suscité l'inquiétude des États-Unis , qui craignent qu'elle n'aide la Chine à s'implanter plus largement en Amérique du Nord , alors même que Washingtonadopte une position de plus en plus dure à l'égard des véhicules et des pièces détachées canadiens.

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que le nombre limité de véhicules n'aurait pas d'impact sur les constructeurs automobiles américains qui exportent des voitures au Canada.

"Je ne m'attends pas à ce que cela perturbe l'approvisionnement américain au Canada", a-t-il déclaré. "Ces voitures vont au Canada - elles ne viendront pas ici"

L'ambassade du Canada à Washington n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Dans une autre interview accordée à CNBC, M. Greer a qualifié la décision du Canada de "problématique" et a ajouté: "Il y a une raison pour laquelle nous ne vendons pas beaucoup de voitures chinoises aux États-Unis. C'est parce que nous avons mis en place des droits de douane pour protéger les travailleurs américains de l'automobile et les Américains de ces véhicules"

Dans le cadre du nouvel accord, le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'il s'attendait à ce que la Chine réduise les droits de douane sur ses semences de canola d'ici le 1er mars à un taux combiné d'environ 15 %.

M. Greer a remis en question cet accord. "Je pense qu'à long terme, ils n'apprécieront pas d'avoir conclu cet accord", a-t-il déclaré.

Selon M. Greer, les règles adoptées en janvier 2025 sur les véhicules connectés à Internet et les systèmes de navigation constituent un obstacle important à l'entrée des véhicules chinois sur le marché américain.

"Je pense qu'il serait difficile pour eux d'opérer ici", a déclaré M. Greer. "Il existe des règles et des réglementations en vigueur aux États-Unis concernant la cybersécurité de nos véhicules et des systèmes qui les équipent, et je pense qu'il serait difficile pour les Chinois de se conformer à ce type de règles."

En revanche, le président Donald Trump a déclaré qu'il aimerait que les constructeurs automobiles chinois viennent aux États-Unis pour construire des véhicules.

Cependant, les législateurs des deux principaux partis américains ont exprimé une forte opposition aux véhicules chinois, alors que les principaux constructeurs automobiles américains avertissent que la Chine représente une menace pour le secteur automobile américain.

Le sénateur républicain de l'Ohio, Bernie Moreno, a déclaré lors de l'événement qu'il était opposé à l'entrée de véhicules chinois aux États-Unis, ce qui a suscité des applaudissements de la part des autres représentants du gouvernement.

"Tant que j'aurai de l'air dans mon corps, il n'y aura pas de véhicules chinois vendus aux États-Unis d'Amérique, un point c'est tout", a déclaré M. Moreno."