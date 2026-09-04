Les États-Unis affirment que cet accord vise à stabiliser le réseau électrique vénézuélien dans un délai de 6 à 12 mois

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par Timothy Gardner

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré qu’un accord conclu entre le Venezuela et la société américaine GE Vernova, spécialisée dans les équipements et services énergétiques, visait à stabiliser le réseau électrique vénézuélien, actuellement en grande difficulté, d’ici six mois à un an, puis à le renforcer dans les années à venir.

“Le plan consiste, dans l’immédiat… d’ici six à douze mois, à se concentrer sur la remise en état des infrastructures existantes sur le terrain, à stabiliser le réseau et à prolonger les heures de service”, a déclaré M. Wright aux journalistes mercredi soir avant de s’envoler pour Washington.

GE Vernova GEV.N figurait parmi les nombreuses entreprises qui se sont engagées à développer des projets énergétiques au Venezuela lors d’une cérémonie organisée mercredi à Caracas sous l’égide de la présidente par intérim Delcy Rodriguez et de M. Wright.

Cet accord vise à réhabiliter des infrastructures, notamment le barrage de Guri, construit dans les années 1960, qui, selon M. Wright, ne produit plus que la moitié de la puissance pour laquelle il a été conçu, en raison du vieillissement des turbines et des lignes de transport d'électricité.

Mme Rodriguez a qualifié les accords conclus avec GE Vernova d’“étape historique” . Le mois dernier, elle a appelé à des économies d’énergie en raison de la sécheresse attendue sous l’effet du phénomène climatique El Niño. Le réseau électrique subissait déjà des coupures de courant et cet appel est intervenu après que deux séismes ont fait des milliers de victimes en juin.

Maria Corina Machado, chef de file de l’opposition vénézuélienne, a déclaré jeudi dans un message vidéo que seul un “gouvernement sérieux et démocratique” peut apporter la stabilité dont ont besoin les investisseurs au Venezuela.

La Maison Blanche a indiqué que, dans le cadre de cet accord, GE Vernova prévoit de mettre en service 1 gigawatt de nouvelle capacité électrique au cours des 24 premiers mois, puis 5 GW supplémentaires au cours des quatre années suivantes.

GE Vernova n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.