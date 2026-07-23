Les États-Unis accusent la société chinoise « Moonshot » d'avoir plagié « Fable » d'Anthropic pour son dernier modèle d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 22 juillet pour ajouter les commentaires du ministère chinois des Affaires étrangères au paragraphe 7) par Doina Chiacu, Chris Sanders et Courtney Rozen

La société chinoise Moonshot AI a plagié le modèle linguistique de grande envergure le plus sophistiqué d'Anthropic, « Fable » , pour créer sa dernière version K3 et s'est procuré des puces d'IA avancées de Nvidia, a déclaré mercredi Michael Kratsios, haut responsable technologique de l'administration Trump.

« Nous disposons d’informations selon lesquelles Moonshot AI a procédé à une distillation du modèle Fable d’Anthropic pour le développement de son modèle K3 », a-t-il déclaré dans un message publié sur X. « Une distillation industrielle clandestine à grande échelle visant à voler une technologie américaine propriétaire et à nuire à la recherche américaine est inacceptable. »

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré mercredi dans un message distinct publié sur X qu’il envisageait d’ajouter Moonshot AI à une liste noire commerciale et d’imposer des sanctions.

Les accusations de l’administration Trump risquent d’exacerber les tensions entre Pékin et Washington sur les questions technologiques, alors que les entreprises des deux pays lancent des modèles d’IA de plus en plus puissants, ayant de vastes implications économiques et des applications militaires potentielles.

Moonshot n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, Liu Chang, a qualifié les propos de Michael Kratsios de « totalement infondés », ajoutant que la Chine respectait la protection de la propriété intellectuelle.

« Les personnes concernées aux États-Unis devraient respecter les faits, mettre de côté leurs préjugés et cesser de dénigrer et de discréditer les réalisations de la Chine dans le développement de son secteur de l’intelligence artificielle », a-t-il déclaré. «La Chine s’est toujours opposée à la politisation et à l’instrumentalisation de la science, de la technologie et des questions économiques et commerciales »,a déclaré jeudiLin Jian,porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’un point presse régulier. « De telles actions ne feront que perturber le processus de développement de l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale », a-t-il ajouté.

Sarah Heck, responsable des politiques publiques chez Anthropic, a déclaré dans un message publié sur X que le vol par la Chine de modèles américains « crée de graves risques pour la sécurité nationale des États-Unis ». Michael Kratsios a également indiqué que Moonshot AI s’était procuré des serveurs équipés de puissantes puces d’IA « NVDA.O » de Nvidia, appelées GB300, et les avait utilisées en Thaïlande, « probablement pour entraîner ses modèles d’IA ». Un haut responsable de l’administration Trump a déclaré en février que le dernier modèle d’IA de la start-up chinoise DeepSeek avait été entraîné sur la puce d’IA la plus avancée de Nvidia, la « », ce qui pourrait constituer une violation des contrôles à l’exportation américains. Le Département d’État américain a ordonné en avril une campagne mondiale afin d’attirer l’attention sur ce qu’il qualifie d’efforts généralisés de la part d’entreprises chinoises, dont Moonshot AI, visant à voler la propriété intellectuelle des laboratoires américains d’intelligence artificielle, selon un câble diplomatique consulté par Reuters.

La « distillation » est un processus consistant à entraîner des modèles d’IA plus petits à partir des résultats de modèles plus grands et plus coûteux, dans le but de réduire les coûts de formation d’un nouvel outil d’IA puissant.

En février, Anthropic a déclaré que trois entreprises chinoises spécialisées dans l’intelligence artificielle avaient utilisé son modèle Claude pour obtenir de manière abusive des capacités leur permettant d’améliorer leurs propres modèles. DeepSeek, Moonshot et MiniMax ont généré plus de 16 millions d’interactions avec Claude à l’aide d’environ 24 000 faux comptes, en violation des conditions d’utilisation d’Anthropic et des restrictions d’accès régionales, a indiqué l’entreprise. OpenAI a averti les législateurs américains que DeepSeek ciblait le créateur de ChatGPT ainsi que les principales entreprises américaines spécialisées dans l’IA afin de reproduire leurs modèles et de les utiliser pour son propre entraînement, a rapporté Reuters en février. Le câble du Département d’État daté d’avril indiquait: « Les modèles d’IA développés à partir de campagnes de distillation clandestines et non autorisées permettent à des acteurs étrangers de commercialiser des produits qui semblent offrir des performances comparables sur certains benchmarks, à un coût bien inférieur, mais qui ne reproduisent pas l’intégralité des performances du système d’origine. »

La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot a dévoilé vendredi Kimi K3, un modèle de 2 800 milliards de paramètres qui, selon elle, est le plus grand système d’IA à poids ouvert au monde et offre des performances proches de celles du modèle de pointe Fable du géant américain Anthropic.

Ce lancement, qui intervient un mois après le retrait soudain par le gouvernement américain des modèles « Fable » et « Mythos » d’Anthropic pour des raisons de sécurité, souligne la rapidité avec laquelle l’écosystème chinois de l’IA ouverte comble son retard par rapport aux systèmes américains les plus avancés.