Les États-Unis accusent des entreprises chinoises spécialisées dans l'IA de copier de manière "malveillante" des technologies d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 8 septembre: ajout des commentaires du ministère chinois des Affaires étrangères aux paragraphes 6 à 8)

par Courtney Rozen et AJ Vicens

Mardi, le gouvernement américain a accusé des entreprises chinoises spécialisées dans l’intelligence artificielle d’avoir copié de manière malveillante des technologies appartenant à des sociétés américaines du même secteur, ce qui risque de compliquer les relations entre les deux plus grandes économies mondiales à l’approche d’une réunion prévue entre leurs dirigeants à la fin du mois.

Selon un communiqué des autorités américaines chargées de l’application de la loi et des services de renseignement, ces entreprises chinoises auraient copié la propriété intellectuelle de laboratoires américains spécialisés dans l’IA grâce à une technique appelée "distillation". La distillation consiste à entraîner des modèles d’IA plus petits à partir des résultats obtenus par des modèles plus grands et plus coûteux, dans le but de réduire les coûts liés à l’entraînement d’un nouvel outil d’IA.

Les autorités américaines ont accusé six entreprises chinoises, dont DeepSeek, Moonshot AI et Alibaba 9988.HK , d’avoir exploité des variantes de modèles d’IA de fabrication américaine pour entraîner leurs produits d’IA plus rapidement. Ces entreprises auraient agi ainsi "probablement à la connaissance du gouvernement chinois", selon le communiqué des autorités américaines, qui ont ajouté que les entreprises chinoises avaient ciblé des modèles d’IA d’Anthropic, d’OpenAI, de Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O et de SpaceX SPCX.O .

"Les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA mènent des activités de distillation agressives, malveillantes et ciblées à l’échelle industrielle", ont déclaré les responsables.

Les responsables américains ont formulé ces allégations alors que l’administration du président Donald Trump se prépare à la visite du président chinois Xi Jinping aux États-Unis fin septembre. Les États-Unis et la Chine s’apprêtent également à discuter des risques liés à la sécurité de l’IA lors d’un dialogue prévu mi-septembre, comme l’avait précédemment rapporté Reuters .

En réponse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré mercredi que les progrès de la Chine en matière d’IA étaient le résultat d’une "autonomie scientifique et technologique de haut niveau".

"Nous espérons que les États-Unis mettront sincèrement en œuvre l’important consensus auquel sont parvenus les dirigeants des deux pays et s’abstiendront de porter de fausses accusations et de dénigrer la Chine", a déclaré Mme Mao.

"En tant que grandes puissances dans le domaine de l’intelligence artificielle, la Chine et les États-Unis devraient renforcer leur coopération."

Les États-Unis avaient formulé une accusation similaire en avril, avant la visite de Donald Trump à Pékin.

Le communiqué publié mardi affirmait que cette "distillation" réduisait non seulement les coûts de recherche et développement pour les entreprises chinoises spécialisées dans l’IA, mais renforçait également les "capacités militaires et de cyberattaques de la Chine, qui pourraient être utilisées contre les États-Unis et leurs alliés".

Reuters a rapporté le 31 juillet que des chercheurs militaires chinois avaient utilisé les résultats de modèles d’IA américains de premier plan pour entraîner des systèmes d’IA chinois et faire progresser les capacités de défense de la Chine.