 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis accordent une autorisation annuelle à TSMC pour les exportations d'outils de fabrication de puces vers la Chine
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 21:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain a accordé une licence annuelle à Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW pour l'importation d'équipements de fabrication de puces dans ses installations de Nanjing, en Chine, a déclaré le fabricant de puces jeudi.

"Le ministère américain du Commerce a accordé à TSMC Nanjing une licence d'exportation annuelle qui permet de fournir à TSMC Nanjing des produits américains contrôlés à l'exportation sans qu'il soit nécessaire d'obtenir des licences individuelles de la part des fournisseurs", a déclaré le fabricant dans un communiqué transmis à Reuters.

"Cette licence, délivrée avant l'expiration, le 31 décembre 2025, de l'autorisation existante de Validated End-User (VEU), garantit la continuité des opérations de fabrication et des livraisons de produits.

Valeurs associées

SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank