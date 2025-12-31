Les États-Unis accordent une autorisation annuelle à TSMC pour les exportations d'outils de fabrication de puces vers la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain a accordé une licence annuelle à Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW pour l'importation d'équipements de fabrication de puces dans ses installations de Nanjing, en Chine, a déclaré le fabricant de puces jeudi.

"Le ministère américain du Commerce a accordé à TSMC Nanjing une licence d'exportation annuelle qui permet de fournir à TSMC Nanjing des produits américains contrôlés à l'exportation sans qu'il soit nécessaire d'obtenir des licences individuelles de la part des fournisseurs", a déclaré le fabricant dans un communiqué transmis à Reuters.

"Cette licence, délivrée avant l'expiration, le 31 décembre 2025, de l'autorisation existante de Validated End-User (VEU), garantit la continuité des opérations de fabrication et des livraisons de produits.