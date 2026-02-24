Les États-Unis abandonnent le projet de centre de l'ICE dans le New Hampshire, selon le gouverneur

L'administration Trump a abandonné le projet de centre de détention d'immigrants à Merrimack, dans le New Hampshire, a déclaré mardi le gouverneur républicain de l'État, alors que les localités sont aux prises avec une augmentation des centres de détention prévus à l'échelle nationale.

"Le département de la sécurité intérieure n'ira pas de l'avant avec le projet de centre ICE à Merrimack", a écrit la gouverneure de l'État de la Nouvelle-Angleterre, Kelly Ayotte, sur X, à la suite d'une réunion avec la secrétaire du département de la sécurité intérieure, Kristi Noem, qui s'est tenue à Washington la semaine dernière.

Mme Ayotte a déclaré qu'elle avait exprimé les préoccupations de la ville située à environ 80,5 kilomètres (50 miles) au nord-est de Boston, et que les forces de l'ordre du New Hampshire continueraient à coopérer avec le DHS pour sécuriser la frontière septentrionale de l'État avec le Canada.

Dans une déclaration du DHS, Mme Noem a confirmé la réunion et a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec le New Hampshire, le qualifiant de "partenaire solide".

Ce retrait intervient alors que le président républicain Donald Trump met en œuvre ses promesses de campagne en matière d'immigration. Les tactiques agressives de la campagne d'expulsion se heurtent à la désapprobation croissante des électeurs américains à l'approche des élections de mi-mandat de novembre, qui décideront du contrôle du Congrès.

Les agents de l'ICE et de la patrouille frontalière américaine ont fait irruption dans les grandes villes américaines telles que Los Angeles et Chicago, balayant les quartiers et se heurtant aux habitants. Des agents fédéraux ont abattu deux citoyens américains à Minneapolis en janvier, et un autre citoyen a été abattu l'année dernière au Texas.

L'administration Trump s'efforce également d'augmenter les centres de détention pour héberger les immigrants tout en intensifiant ses raids, dépensant plus de 38 milliards de dollars cette année pour des installations qui ont suscité des critiques de la part des démocrates ainsi que des préoccupations de la part d'Ayotte et d'autres républicains .

Les démocrates, les groupes de défense des droits civiques, le clergé et d'autres critiques ont évoqué des problèmes de droits de l'homme, des problèmes juridiques et de santé, notamment des conditions déplorables, des traitements médiocres et des maladies telles que la rougeole dans les différents centres de détention, qui sont gérés par des sociétés telles que GEO Group GEO.N et CoreCivic CXW.N .

Au moins huit personnes sont mortes dans les centres de détention de l'ICE depuis le début de 2026, après au moins 31 décès l'année dernière.

Mardi, le Maryland, dirigé par des démocrates, a intenté un procès à l'administration Trump pour qu'elle mette fin à un centre de détention dans son comté de Washington, à l'ouest du pays.

Les responsables du DHS ont rejeté toute affirmation selon laquelle les bâtiments s'apparentent à des "entrepôts".

Les démocrates du Sénat ont bloqué le financement du DHS alors qu'ils cherchent à contrôler l'ICE. La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré aux journalistes mardi que M. Trump profiterait de son discours sur l'état de l'Union, plus tard dans la soirée, pour demander l'approbation du financement.