Les États-Unis abandonnent le plan Biden visant à obliger les compagnies aériennes à verser des indemnités pour les vols perturbés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, pas de commentaire immédiat de la part de la compagnie aérienne) par David Shepardson

L'administrationdu président Donald Trump a déclaré jeudi qu'elle abandonnerait un projet de son prédécesseur visant à exiger des compagnies aériennes qu'elles versent aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols américains sont causées par les transporteurs.

En décembre, le ministère américain des transports, sous la direction de Joe Biden, a sollicité les commentaires du public sur le processus d'élaboration des règles pour savoir si les compagnies aériennes devraient être tenues de payer 200 à 300 dollars pour les retards intérieurs d'au moins trois heures et jusqu'à 775 dollars pour les retards plus longs. Les compagnies aériennes américaines ont vivement critiqué cette proposition.

La Maison Blanche a déclaré dans un document publié jeudi que le USDOT prévoyait de retirer l'avis "conformément aux priorités du département et de l'administration"

En mai 2023, Joe Biden a déclaré que son administration rédigerait des règles exigeant des compagnies aériennes qu'elles dédommagent les passagers en cas de perturbation des vols.

Airlines for America, un groupe commercial représentant American Airlines AAL.O , Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et d'autres, n'a pas immédiatement commenté, mais a déclaré l'année dernière que le plan de Joe Biden augmenterait le prix des billets.

Aux États-Unis, les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers en cas d'annulation de vol, mais ne sont pas tenues d'indemniser les clients en cas de retard. En 2022, les principaux transporteurs se sont engagés à prendre en charge les repas , les séjours à l'hôtel et d'autres dépenses lorsqu'ils provoquent d'importantes perturbations des vols.

Le Canada, le Brésil, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont tous des règles en matière d'indemnisation des retards des compagnies aériennes.

En décembre, le USDOT a déclaré qu'il examinait si les compagnies aériennes devaient couvrir les repas, les séjours à l'hôtel et d'autres frais après les perturbations des transporteurs et s'il fallait exiger des compagnies aériennes qu'elles replacent les passagers sur leurs prochains vols disponibles, ou si les vols sont indisponibles pendant 24 heures, ce qui pourrait les obliger à faire appel à des concurrents.

L'administration de Trump a pris d'autres mesures pour inverser les efforts de Joe Biden en faveur des consommateurs des compagnies aériennes.

En mai, le ministère de la Justice a abandonné une action en justice contre Southwest Airlines intentée par l'administration Biden dans ses derniers jours, qui accusait le transporteur d'exploiter illégalement des vols chroniquement retardés.