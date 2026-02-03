 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États américains font appel dans l'affaire antitrust contre Google, selon des documents judiciaires
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 21:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une majorité d'États américains ont fait appel mardi de l'issue d'une affaire antitrust historique contre Google (Alphabet's GOOGL.O ), selon des documents judiciaires.

En 2024, un juge fédéral de Washington a jugé que Google détenait un monopole dans le secteur de la recherche en ligne, mais a rejeté les mesures correctives les plus sévères.

Trente-cinq États, ainsi que le district de Columbia, Guam et Porto Rico, figuraient dans la notification.

Valeurs associées

ALPHABET-A
339,7100 USD NASDAQ -1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank