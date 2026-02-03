Les États américains font appel dans l'affaire antitrust contre Google, selon des documents judiciaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Une majorité d'États américains ont fait appel mardi de l'issue d'une affaire antitrust historique contre Google (Alphabet's GOOGL.O ), selon des documents judiciaires.
En 2024, un juge fédéral de Washington a jugé que Google détenait un monopole dans le secteur de la recherche en ligne, mais a rejeté les mesures correctives les plus sévères.
Trente-cinq États, ainsi que le district de Columbia, Guam et Porto Rico, figuraient dans la notification.
