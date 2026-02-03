Les États américains font appel dans l'affaire antitrust contre Google, selon des documents judiciaires

Une majorité d'États américains ont fait appel mardi de l'issue d'une affaire antitrust historique contre Google (Alphabet's GOOGL.O ), selon des documents judiciaires.

En 2024, un juge fédéral de Washington a jugé que Google détenait un monopole dans le secteur de la recherche en ligne, mais a rejeté les mesures correctives les plus sévères.

Trente-cinq États, ainsi que le district de Columbia, Guam et Porto Rico, figuraient dans la notification.